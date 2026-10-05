Kelemen Hunor: „Putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL sau de o parte din PNL”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că formațiunea sa așteaptă desemnarea oficială a unui premier înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv. În același timp, liderul Uniunii a avansat un scenariu politic care ar putea asigura majoritatea necesară în Parlament: un guvern construit în jurul PSD, cu sprijinul unei părți a liberalilor.
UDMR așteaptă desemnarea premierului
Întrebat despre posibilitatea ca UDMR să voteze un guvern condus de Sorin Grindeanu sau să susțină un Executiv format în jurul PSD, Kelemen Hunor a refuzat să intre în speculații înainte ca șeful statului să facă nominalizarea oficială.
„Așteptăm desemnarea și după ce vom afla numele premierului desemnat, sigur putem spune mai mult. Astăzi, în acest moment, nu avem să dăm alte detalii, doar ceea ce v-am zis.”
Liderul UDMR a subliniat că numele viitorului premier rămâne necunoscut și că nu dorește să comenteze variantele vehiculate pe surse.
„Pe cine va desemna președintele, nu știm dacă va fi Sorin Grindeanu, dacă va fi altcineva. Nu vreau nici să speculez, nici să comentez diferite variante, toate pe surse. Deci n-am cum să comentez până când desemnează președintele un premier.”
Kelemen exclude intrarea UDMR în viitorul guvern
Președintele UDMR a afirmat că formațiunea sa nu va face parte, cel mai probabil, din noul Cabinet, argumentând că o schimbare de poziție la doar o săptămână după votul din Parlament ar fi greu de justificat politic.
„Nu vom face parte din următorul guvern aproape sută la sută. Deci acest lucru eu exclud dintr-un singur motiv: săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Zigfrid Mureșan, cu o coaliție minoritară, care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție.” Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de orgolii. Deci nu poți să sari dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic.”
Varianta avansată de liderul UDMR: PSD, cu sprijin din PNL
Cu toate acestea, liderul UDMR consideră că există o formulă prin care un guvern ar putea obține voturile necesare pentru învestire, chiar dacă Uniunea nu ar intra la guvernare.
Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16. Și de o asumare din partea PNL-ului și dacă nu face instituțional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar dacă pentru învestirea guvernului e nevoie de, știu și 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi ca să treacă guvernul și după aceea fiecare își vede de treabă.
Suntem mai aproape de votarea unui guvern față de săptămâna trecută?
Probabil că da. Vedem cine va fi desemnat în această seară. Trebuie să fie cineva care are capacitatea de a forma o majoritate. Am discutat cu Grindeanu și Bolojan. Inclusiv Bolojan, dar și Grindeanu își doresc un guvern cât mai repede. Nu susțin alegerile anticipate. Cel puțin după desemnarea de azi, mai sunt două încercări. Trebuie formată o majoritate. Anticipatele nu rezolvă nimic și ne încurcă și mai mult.