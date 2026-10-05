Kelemen Hunor: „Putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL sau de o parte din PNL”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 16:53

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că formațiunea sa așteaptă desemnarea oficială a unui premier înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv. În același timp, liderul Uniunii a avansat un scenariu politic care ar putea asigura majoritatea necesară în Parlament: un guvern construit în jurul PSD, cu sprijinul unei părți a liberalilor.

Distribuie articolul