Bogdan Ivan: Primele notificări pentru limitarea consumului au ajuns la fabrici. „Asta înseamnă să împingi economia spre colaps” - VIDEO

Fostul ministru al Energiei și actualul deputat PSD Bogdan Ivan susține că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja la companiile industriale. El îl acuză pe Ilie Bolojan că pune în pericol producția, locurile de muncă și stabilitatea economiei.
Avertismentul apare după ce Guvernul a creat mecanismul prin care Transelectrica poate limita temporar consumul marilor companii, dacă situația din sistemul energetic o impune. Măsura ar trebui folosită doar ca ultimă soluție, iar firmele vizate trebuie anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte.
„O fabrică nu se oprește ca un bec”
Bogdan Ivan afirmă că industria românească este deja afectată de taxele ridicate, costurile mari și lipsa de predictibilitate. În aceste condiții, limitarea alimentării cu energie ar putea bloca producția și contractele companiilor.
„Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie. Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României. Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec. Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor”, a transmis Bogdan Ivan.
Deputatul PSD susține că oprirea sau reducerea producției poate avea efecte directe asupra angajaților. Companiile ar putea înregistra pierderi, iar contractele aflate în desfășurare ar putea fi întârziate sau blocate.
Limitarea consumului, prevăzută ca ultimă soluție
Mecanismul adoptat de Guvern permite limitarea consumului pentru marii operatori industriali numai dacă celelalte măsuri nu sunt suficiente pentru menținerea echilibrului sistemului energetic.
Înainte de a ajunge la restricționarea consumului, autoritățile trebuie să folosească rezervele disponibile, să pornească grupurile aflate în rezervă și să reducă schimburile de energie pe direcția export. Consumatorii casnici, spitalele și infrastructurile esențiale sunt exceptate.
Bogdan Ivan cere explicații de la Ilie Bolojan
Bogdan Ivan a ocupat funcția de ministru al Energiei în Guvernul condus de Ilie Bolojan și este în prezent deputat PSD.
Fostul ministru susține că situația a depășit nivelul unei simple crize energetice și a devenit o amenințare pentru locurile de muncă și viitorul economiei. El îi cere lui Ilie Bolojan să explice cine răspunde pentru situația în care a ajuns România.
„Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o amenințare directă la siguranța României, la locurile de muncă ale oamenilor și la viitorul economiei românești. Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?”, a încheiat Bogdan Ivan.