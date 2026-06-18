Omul lui Trump împotriva migranților, elogii pentru Vlad Țepeș la Snagov: ”A fost un mare erou pentru poporul său”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 20:50

Gregory K. Bovino, fost comandant al Grănicerilor SUA și figură asociată cu politica dură de imigrație din Statele Unite, a vizitat miercuri, 17 iunie, Mănăstirea Snagov, locul legat în tradiția istorică de mormântul lui Vlad Țepeș. Vizita a fost însoțită de o postare publică în care acesta a făcut referiri directe la contextul migrației și la figura voievodului român.

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