Omul lui Trump împotriva migranților, elogii pentru Vlad Țepeș la Snagov: ”A fost un mare erou pentru poporul său”

Gregory K. Bovino, fost comandant al Grănicerilor SUA și figură asociată cu politica dură de imigrație din Statele Unite, a vizitat miercuri, 17 iunie, Mănăstirea Snagov, locul legat în tradiția istorică de mormântul lui Vlad Țepeș. Vizita a fost însoțită de o postare publică în care acesta a făcut referiri directe la contextul migrației și la figura voievodului român.
Oficialul american, cunoscut pentru implicarea sa în operațiuni federale și apropierea de președintele Donald Trump, a transmis un mesaj pe rețeaua X, în care a asociat simbolic istoria medievală cu dezbaterile contemporane despre migrație.
„Aici, la mormântul lui Vlad Țepeș… Oameni buni, acest loc îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de migranți ilegali”
El a continuat printr-o interpretare proprie a modului în care societățile se schimbă în timp.
„într-un moment te bucuri de tradițiile și valorile societății tale, câștigate cu greu, iar în clipa următoare ‘invadatorii’ decid cum ar trebui să arate pământul și oamenii tăi”
Vlad Țepeș, invocat ca „erou” într-o paralelă istorică
În aceeași postare, Bovino a făcut referire la Vlad Țepeș, pe care l-a descris în termeni elogioși, prezentându-l drept un simbol al apărării identității proprii.
„El nu a fost un personaj de desene animate, ci un mare erou pentru poporul său”
Oficialul american a legat această interpretare de conflictele istorice cu Imperiul Otoman și de contextul epocii medievale.
„Când turcii au înaintat, a făcut ceea ce era necesar pentru a-și proteja cultura și modul de viață”
În finalul mesajului, Bovino a formulat o concluzie cu tentă generală despre lideri și momentele de criză din istorie.
„Uneori, singurul lucru care stă între civilizația ta și următorul val de invadatori este un patriot motivat, dispus să facă ceea ce trebuie. Respect”
Reacții împărțite în mediul online
Postarea a fost preluată rapid pe rețelele sociale, unde a generat reacții contradictorii, de la susținere până la ironii și critici.
Un utilizator a susținut poziția exprimată de Bovino, făcând referire la modelul unor state în materie de control al frontierelor.
„Sunt complet de acord, comandantule. Vlad a înțeles că păstrarea culturii, credinței și modului de viață al unui popor nu înseamnă cruzime, ci supraviețuire în fața valurilor de oameni care nu se integrează”
Același comentator a adăugat:
„Japonia, Coreea de Sud, Australia, Singapore și multe alte state își controlează strict granițele pentru a proteja identitatea națională și coeziunea socială. Nu își cer scuze pentru asta”
În schimb, alte reacții au criticat atât mesajul, cât și prezența oficialului american în România.
„Tipul ăsta e în România? Ar fi amuzant să fie deportat”
La acest comentariu, Bovino a răspuns scurt:
„Ar fi!”
Profilul oficialului american
Gregory Bovino este cunoscut în Statele Unite pentru rolul său în operațiuni de control al imigrației și pentru implicarea în acțiuni federale de amploare, fiind asociat cu linia dură a politicilor promovate în timpul administrației Trump.
La începutul anului, după moartea unor civili în urma unor operațiuni anti-imigrație, acesta s-a retras din activitatea din cadrul Grănicerilor SUA.