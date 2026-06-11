Noaptea de Sânziene 2026: când apar ielele și ce semnificații are una dintre cele mai misterioase nopți din tradiția românească

Sursă: Realitatea.Net

Noaptea de Sânziene rămâne una dintre cele mai enigmatice și încărcate de simbolism sărbători din folclorul românesc. Asociată cu apariția ielelor și cu credința că „cerurile se deschid”, această perioadă este considerată un moment în care granița dintre lumea reală și cea supranaturală devine extrem de subțire.

În tradiția populară , Sânzienele sunt celebrate anual pe 24 iunie, iar noaptea magică este cea dintre 23 și 24 iunie 2026.

Când apar ielele în 2026

Potrivit credințelor populare, ielele își fac apariția în noaptea de Sânziene, adică în intervalul 23 spre 24 iunie 2026. Această perioadă este descrisă în folclor ca un moment de maximă energie a naturii, când forțele nevăzute ar deveni mai active decât în orice altă perioadă a anului.

Tradiția spune că ielele, ființe mitice cu o frumusețe ieșită din comun, coboară pe câmpuri și în păduri, unde dansează în cercuri misterioase. Locurile în care ar fi avut loc aceste dansuri rămân, potrivit legendelor, „marcate” pentru mult timp.

Legendele despre Sânziene și „cerurile deschise”

În mitologia populară românească, Sânzienele sunt considerate spirite benefice ale verii, asociate cu fertilitatea, iubirea și norocul. În același timp, ielele sunt percepute ca entități capricioase, a căror apariție poate aduce atât binecuvântări, cât și pedepse.

Se spune că în această noapte „cerurile se deschid”, iar oamenii pot primi semne legate de destin, dragoste sau evenimente viitoare. Din acest motiv, Sânzienele sunt înconjurate de numeroase ritualuri și superstiții păstrate din generație în generație.

Tradiții și obiceiuri de Sânziene

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este legată de dragoste și destin. Fetele nemăritate obișnuiau să pună flori de sânziene sub pernă în noaptea de 23 spre 24 iunie, în credința că își pot visa ursitul.

De asemenea, cununile din flori galbene erau împletite și aruncate pe case sau purtate în ritualuri menite să aducă noroc și iubire. Dacă acestea rămâneau prinse pe acoperiș, se considera că urmează o căsătorie apropiată.

Ritualuri de protecție și credințe populare

Sărbătoarea Sânzienelor este însoțită și de numeroase practici tradiționale cu rol de protecție. În unele zone ale țării, oamenii obișnuiau să aprindă focuri ritualice pentru a alunga spiritele rele și pentru a proteja gospodăriile și recoltele.

Plantele culese în această perioadă sunt considerate a avea proprietăți vindecătoare deosebite și sunt folosite în medicina populară pe tot parcursul anului.

O altă credință spune că roua adunată în dimineața zilei de 24 iunie are efecte benefice asupra sănătății și frumuseții, motiv pentru care oamenii se spălau simbolic cu aceasta.

Superstiții legate de noaptea magică

Folclorul românesc atribuie acestei nopți numeroase alte credințe misterioase. Se spune că animalele ar putea „vorbi”, iar cei care le înțeleg ar putea descoperi secrete despre viitor.

Tot în această perioadă ar înflori, potrivit legendelor, floarea de ferigă, considerată un simbol al norocului și al bogăției, greu de găsit și încărcată de puteri magice.

Noaptea de Sânziene rămâne astfel un moment unic în cultura populară românească.