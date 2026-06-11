Alimentele care devin periculoase după doar 48 de ore. Mulți le consumă fără să știe că sunt adevărate bombe pentru sănătate

Sursă: Realitatea.Net

În multe gospodării, păstrarea alimentelor rămase după masă la frigider este o soluție rapidă și practică pentru a reduce risipa alimentară. Deși refrigerarea ajută la încetinirea dezvoltării bacteriilor și prelungește durata de consum a preparatelor, aceasta nu elimină complet riscurile microbiologice. Din acest motiv, specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția că anumite tipuri de mâncare pot deveni nesigure, ba chiar periculoase, după doar câteva zile de depozitare, în funcție de modul în care au fost preparate și răcite.

Carnea și fructele de mare, printre cele mai sensibile alimente

Carnea gătită, în special dacă nu a fost preparată complet sau a fost manipulată necorespunzător, poate deveni un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor precum E. coli, Listeria sau Salmonella. Același risc este valabil și pentru fructele de mare.

Specialiștii avertizează că, în timp, proteinele din aceste alimente pot susține dezvoltarea microorganismelor periculoase.

„Bacteriile au nevoie de acea proteină pentru nutrienții lor, așa că sunt capabile să crească și să se înmulțească”, explică experta în siguranță alimentară Melissa Vaccaro, citată de EatingWell.

Salatele, mai periculoase decât par

Deși sunt percepute ca alimente sigure, salatele pot deveni un risc dacă sunt păstrate prea mult timp după preparare. Verdețurile tocate își pierd structura naturală, iar mediul umed favorizează dezvoltarea bacteriilor.

„Odată ce verdețurile sunt tocate, țesutul vegetal deteriorat eliberează umezeală și nutrienți care pot susține mai ușor dezvoltarea bacteriilor decât frunzele intacte”, a explicat Vaccaro.

Orezul și pastele, risc subestimat în multe gospodării

Unul dintre cele mai frecvente riscuri alimentare provine din orezul gătit și răcit necorespunzător. Acesta poate deveni sursă de infecții cauzate de bacteria Bacillus cereus, un microorganism responsabil pentru numeroase episoade de toxiinfecții alimentare.

Problema apare în special atunci când orezul sau pastele sunt lăsate prea mult timp la temperatura camerei înainte de a fi refrigerate. În aceste condiții, bacteriile se pot multiplica rapid.

De ce timpul și temperatura contează

Experții subliniază că nu doar tipul alimentului este important, ci și modul de depozitare. Porțiile mari de mâncare, mai ales cele cu sosuri sau preparate complexe, se răcesc mai greu, ceea ce creează un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor.

Chiar dacă frigiderul încetinește procesul, alimentele gătite ar trebui consumate în decurs de câteva zile, iar unele preparate chiar mai repede, pentru a reduce riscul de contaminare, potrivit sursei.