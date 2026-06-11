Vreme extremă în Suceava și alte județe din țară. Grindina a acoperit străzile ca un strat de zăpadă, iar ploile torențiale au provocat inundații

Sursă: Realitatea.Net

Fenomenele meteo severe au făcut ravagii joi după-amiază în mai multe zone ale României. În județul Suceava, peisajul a devenit spectaculos și neobișnuit pentru luna iunie, după ce grindina a căzut în cantități atât de mari încât a acoperit străzile și gospodăriile cu un strat alb, asemănător celui de zăpadă.

În paralel, ploile torențiale au provocat acumulări importante de apă, inundând drumuri, curți și gospodării, în timp ce autoritățile au emis avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni ale țării.

Grindină abundentă și ploi puternice în județul Suceava

Locuitorii din mai multe localități sucevene au asistat la un fenomen rar întâlnit în această perioadă a anului. După o furtună violentă, grindina s-a depus în strat consistent, transformând peisajul într-unul care amintea mai degrabă de sezonul rece decât de începutul verii.

În același timp, precipitațiile abundente au dus la formarea de torenți pe numeroase străzi și la acumulări rapide de apă în zonele joase.

Meteorologii au emis pentru județul Suceava o avertizare Cod Roșu de ploi torențiale valabilă pentru câteva ore, urmată de o avertizare Cod Portocaliu de precipitații și furtuni, în vigoare până vineri dimineață.

Pompierii intervin în mai multe județe afectate de furtuni

Efectele vremii severe s-au resimțit și în alte zone ale țării, unde echipajele Inspectoratelor pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină pentru limitarea pagubelor produse de ploile torențiale și vântul puternic.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în județul Bacău, unde apa acumulată în urma precipitațiilor a inundat curți, locuințe și anexe gospodărești.

Zeci de intervenții pentru evacuarea apei

Potrivit autorităților, în orașul Dărmănești au fost efectuate nouă intervenții pentru evacuarea apei, dintre care una a vizat o locuință inundată, iar opt au fost realizate în curți afectate de precipitații.

În orașul Târgu Ocna, pompierii au intervenit pentru scoaterea apei dintr-un garaj inundat, în timp ce în comuna Dofteana a fost necesară evacuarea apei acumulate într-o gospodărie.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind șuvoaie puternice de apă care au traversat străzi și drumuri, după ce în unele zone s-au înregistrat cantități de precipitații de peste 50 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt.

Copaci doborâți de furtuni în mai multe județe

Pe lângă inundații, vântul puternic a provocat și căderea unor arbori și crengi pe carosabil și peste autoturisme.

Pompierii au intervenit în județele Suceava, Bacău, Neamț și Vâlcea pentru îndepărtarea copacilor care blocau circulația sau care au avariat mașini parcate.

Din fericire, autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime în urma acestor incidente.

Cod portocaliu de furtuni în mai multe regiuni

La momentul producerii fenomenelor extreme, județele Suceava, Bacău, Neamț și Vâlcea s-au aflat sub avertizare Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă pot continua și în perioada următoare, fiind posibile noi ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să urmărească avertizările oficiale și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone expuse riscului de inundații.