IGSU, avertisment pentru români înaintea furtunilor. Ce trebuie să faci dacă te surprinde vremea severă pe stradă sau la volan

Sursă: Realitatea.net

În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru mai multe zone ale țării, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă românilor să fie atenți și să ia măsuri de protecție în cazul furtunilor, vijeliilor și ploilor torențiale.

Autoritățile atrag atenția că fenomenele meteo severe pot apărea într-un timp foarte scurt și pot pune în pericol atât siguranța oamenilor, cât și bunurile acestora. Din acest motiv, populația este sfătuită să urmărească permanent avertizările și informațiile transmise de instituțiile responsabile. Persoanele surprinse de furtună în aer liber trebuie să se adăpostească într-un loc sigur și să evite zonele în care există riscul producerii unor accidente. Specialiștii recomandă evitarea copacilor, stâlpilor de electricitate și a obiectelor care pot fi smulse de vânt.

De asemenea, este important ca oamenii să se îndepărteze de construcțiile improvizate sau de alte elemente care ar putea deveni periculoase în timpul vijeliilor. Conducătorii auto sunt sfătuiți să oprească într-o zonă sigură atunci când condițiile meteo se înrăutățesc și să evite staționarea în apropierea copacilor sau a liniilor electrice.

Totodată, autoritățile recomandă evitarea drumurilor și a zonelor care se pot inunda rapid în timpul ploilor abundente, pentru a preveni blocarea autovehiculelor sau producerea unor accidente. Cei aflați acasă sunt sfătuiți să închidă ferestrele și ușile și să securizeze obiectele din curți, balcoane sau terase care pot fi luate de vânt.

IGSU subliniază că respectarea unor măsuri simple de prevenție poate reduce semnificativ riscurile asociate furtunilor și poate contribui la protejarea vieții, a familiei și a bunurilor.