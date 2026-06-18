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Încep lucrările la Pasajul Basarab: linii STB suspendate și trasee modificate

STB

STB

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:46

Încep lucrările la Pasajul Basarab, pe tronsonul cuprins între Bd. Doina Cornea și Calea Plevnei, începând cu data de 20 iunie 2026, ceea ce duce la modificări importante în circulația transportului public din București. Liniile 4 și 11 vor fi suspendate, iar alte trasee de tramvai și autobuz vor fi reorganizate.

Societatea de Transport București (STB) anunță că, odată cu demararea lucrărilor la Pasajul Basarab, programul de transport public va fi modificat.

Astfel, liniile 4 și 11 de tramvai vor fi suspendate. În locul acestora, se înființează linia 54 de tramvai, care va circula între „Șura Mare” și „Depoul Alexandria”, pe un traseu ce include, printre altele, Șos. Giurgiului, Calea Ferentari și Șos. Alexandriei.

De asemenea, linia 1 va funcționa pe un traseu modificat între „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, iar linia 10 va fi deviată între „Romprim” și „Ghencea”, pe rute alternative prin Șos. Viilor, Str. Progresului și Calea 13 Septembrie.

Pentru asigurarea legăturilor în zona afectată de lucrări, STB introduce și linia navetă de autobuze 610, care va circula între „Primăria Sectorului 1” și „Șoseaua Progresului”, cu trasee dus-întors prin Pasajul Basarab, Șos. Grozăvești și Bd. Geniului.

Reprezentanții STB reamintesc călătorilor că pot urmări în timp real modificările de trasee și programele de circulație prin aplicația InfoTB, pe site-ul instituției și pe canalele oficiale de comunicare.

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