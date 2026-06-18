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Social· 1 min citire
Încep lucrările la Pasajul Basarab: linii STB suspendate și trasee modificate
STB
Încep lucrările la Pasajul Basarab, pe tronsonul cuprins între Bd. Doina Cornea și Calea Plevnei, începând cu data de 20 iunie 2026, ceea ce duce la modificări importante în circulația transportului public din București. Liniile 4 și 11 vor fi suspendate, iar alte trasee de tramvai și autobuz vor fi reorganizate.
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