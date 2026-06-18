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Social· 1 min citire
Copil de 13 ani, inconștient după un accident de motocicletă în Cluj. Intervine elicopterul SMURD
Elicopter SMURD
Un minor de aproximativ 13 ani se află în stare gravă, joi seară, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe un deal din apropierea localității Muntele Rece, județul Cluj. Copilul este inconștient și urmează să fie preluat de un elicopter SMURD.
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