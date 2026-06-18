Copil de 13 ani, inconștient după un accident de motocicletă în Cluj. Intervine elicopterul SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 20:50

Un minor de aproximativ 13 ani se află în stare gravă, joi seară, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe un deal din apropierea localității Muntele Rece, județul Cluj. Copilul este inconștient și urmează să fie preluat de un elicopter SMURD.

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