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Copil de 13 ani, inconștient după un accident de motocicletă în Cluj. Intervine elicopterul SMURD

Elicopter SMURD

Elicopter SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 20:50

Un minor de aproximativ 13 ani se află în stare gravă, joi seară, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe un deal din apropierea localității Muntele Rece, județul Cluj. Copilul este inconștient și urmează să fie preluat de un elicopter SMURD.

Pompierii Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost trimiși de urgență la fața locului, unde au găsit victima, un motociclist minor în stare critică.

Aceasta primește îngrijiri medicale din partea echipajelor operative sosite la locul accidentului.

La intervenție participă o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, potrivit ISU Cluj.

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