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Cisternă cu benzină răsturnată pe DN 7, în județul Argeș. Pericol de explozie
Pompieri/ Imagine arhivă
Publicat19 iun. 2026, 11:23
Actualizat19 iun. 2026, 11:24
Pericol de explozie pe șosea după ce o cisternă încărcată cu benzină s-a răsturnat, vineri, pe DN 7, în judeţul Argeş. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar traficul a fost deviat. Pompierii intervin de urgență.
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