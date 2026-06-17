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A fost desemnat proiectantul celui de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre. Șeful CNAIR a făcut anunțul
FOTO: Facebook
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu - Ruse peste Dunăre. Contractul are o valoare de 50,04 milioane de lei, fără TVA, a anunțat miercuri directorul general al companiei, Cristian Pistol.
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