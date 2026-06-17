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A fost desemnat proiectantul celui de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre. Șeful CNAIR a făcut anunțul

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:53

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu - Ruse peste Dunăre. Contractul are o valoare de 50,04 milioane de lei, fără TVA, a anunțat miercuri directorul general al companiei, Cristian Pistol.

Potrivit șefului CNAIR, licitația a fost câștigată de compania Egis Romania SA, care va avea la dispoziție 23 de luni de la semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

”Al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre are proiectant desemnat. CNAIR a comunicat astăzi rezultatul procedurii de atribuire pentru contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România și Bulgaria”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Șeful CNAIR a precizat că proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 - Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

”Podul Giurgiu-Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar.

Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații”, a mai scris Pistol.

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