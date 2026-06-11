Vecinii gălăgioși, loviți în plin. Amenzi uriașe și muncă în folosul comunității pentru petreceri zgomotoase, odată cu noua lege promulgată

În România intră în vigoare un nou set de reguli mult mai dure pentru cei care tulbură liniștea publică. Președintele Nicușor Dan a promulgat modificările aduse legislației privind ordinea și liniștea publică, iar noile prevederi aduc amenzi semnificativ mai mari pentru petrecerile zgomotoase organizate în apropierea locuințelor.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și modifică substanțial regimul sancțiunilor prevăzut de Legea nr. 61/1991, vizând în special comportamentele care creează disconfort vecinilor în mediul urban și rezidențial.

Petrecerile zgomotoase în curți și grădini, sancționate mult mai dur

Noile prevederi vizează în mod direct petrecerile private organizate în curți, grădini, foișoare, corturi sau alte spații aflate în apropierea locuințelor.

Este sancționată „organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social”.

Pentru astfel de situații, amenda a fost majorată și va fi cuprinsă între 4.000 și 6.000 de lei.

Amenzi care pot ajunge până la 12.000 de lei la recidivă

Legea introduce sancțiuni mult mai severe pentru cei care nu se conformează după prima abatere.

Dacă aceeași faptă este repetată în decurs de 72 de ore de la constatare, sancțiunile cresc semnificativ.

În aceste cazuri, amenda poate ajunge între 6.000 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu 100 până la 150 de ore de muncă în folosul comunității.

Măsura vizează situațiile în care avertismentele sau sancțiunile inițiale sunt ignorate, iar petrecerile continuă să deranjeze comunitățile rezidențiale.

Vizate sunt și scandalurile și tulburarea ordinii publice

Modificările legislative nu se referă doar la petreceri, ci și la alte fapte care afectează ordinea publică.

Pentru unele contravenții prevăzute de Legea 61/1991, amenzile vor fi cuprinse între 500 și 1.500 de lei, iar pentru alte fapte sancțiunile vor crește la intervalul 1.000 – 2.000 de lei.

Autoritățile susțin că aceste schimbări sunt necesare pentru a oferi polițiștilor instrumente mai eficiente în gestionarea conflictelor dintre cetățeni și în menținerea liniștii publice.

Schimbări și în modul de contestare a amenzilor

Legea aduce modificări și în ceea ce privește procedurile prin care pot fi contestate sancțiunile.

Persoanele amendate pot depune plângere împotriva procesului-verbal, iar hotărârea primei instanțe poate fi atacată doar prin apel.

Decizia tribunalului devine definitivă, ceea ce duce la o simplificare a procesului și la reducerea duratei litigiilor.

Cine intră sub incidența noilor reguli

Noile prevederi vizează în special persoanele care organizează:

petreceri în curți și grădini

evenimente private în corturi sau spații improvizate

reuniuni cu muzică la volum ridicat

petreceri nocturne în zone rezidențiale

În același timp, legea este prezentată ca o măsură de protecție pentru locuitorii din blocuri și cartiere rezidențiale, unde zgomotul excesiv a fost o problemă frecvent reclamată.

Amenzi record pentru deranjarea vecinilor

După publicarea în Monitorul Oficial, noile sancțiuni pot fi aplicate la nivel național de polițiști și jandarmi.

Pentru cei care obișnuiesc să organizeze petreceri zgomotoase până târziu în noapte, costurile pot deveni semnificative, amenzile putând ajunge până la 12.000 de lei în caz de recidivă, una dintre cele mai dure sancțiuni din legislația privind ordinea și liniștea publică.