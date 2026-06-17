Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Odorheiu Secuiesc: 8 persoane s-au autoevacuat

Publicat 17 iun. 2026, 14:53 Actualizat 17 iun. 2026, 14:59

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, miercuri, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc cu patru niveluri din Odorheiul Secuiesc. Opt locatari s-au autoevacuat.

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