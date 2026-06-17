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Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Odorheiu Secuiesc: 8 persoane s-au autoevacuat

Incendiu apartament bloc/ Foto: ISU Harghita

Incendiu apartament bloc/ Foto: ISU Harghita

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 14:53
Actualizat17 iun. 2026, 14:59

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, miercuri, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc cu patru niveluri din Odorheiul Secuiesc. Opt locatari s-au autoevacuat.

La fața locului au intervenit patru echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita, incendiul s-a manifestat cu flacără în interiorul apartamentului, iar casa scării a fost inundată cu fum.

Pompierii au acționat pentru evacuarea locatarilor, localizarea și stingerea incendiului. Opt persoane s-au autoevacuat din imobil, fără a fi raportate victime.

Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat de echipajele de intervenție. Cauza probabilă a producerii exploziei și a incendiului este în curs de stabilire.

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