Mare atenție, români! Se apropie termenul-limită pentru eliminarea ambroziei. Ce amenzi riscă proprietarii prinși pe picior greșit

Sursă: Realitatea.Net

Luna iunie reprezintă un moment crucial în lupta împotriva ambroziei, planta invazivă care afectează anual sănătatea a sute de mii de români. În această perioadă, înainte ca buruiana să înflorească și să elibereze polenul extrem de alergen, autoritățile intensifică apelurile către proprietarii de terenuri pentru a interveni rapid și eficient. Nerespectarea obligațiilor legale privind combaterea ambroziei nu doar că favorizează răspândirea plantei, ci poate atrage și amenzi considerabile, de până la 20.000 de lei.

La Timișoara, polițiștii locali au identificat deja peste 100 de terenuri pe care ambrozia s-a dezvoltat necontrolat, iar proprietarii au fost somați să ia măsuri urgente pentru curățarea suprafețelor.

Ce amenzi riscă proprietarii care nu își curăță terenurile

Potrivit legislației în vigoare, proprietarii trebuie să elimine ambrozia până cel târziu la data de 30 iunie.

Începând cu 1 iulie, autoritățile pot efectua verificări în teren și pot aplica sancțiuni celor care nu au respectat obligațiile legale.

Amenzile prevăzute de lege sunt:

între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice;

între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

În Timișoara, au fost trimise notificări către 109 proprietari de terenuri, dar și către instituții publice și societăți care administrează diverse suprafețe din oraș.

De ce este importantă distrugerea ambroziei înainte de înflorire

Specialiștii avertizează că ambrozia trebuie combătută în stadiile timpurii de dezvoltare. Dacă planta ajunge să înflorească, polenul acesteia se răspândește rapid și poate provoca reacții alergice severe.

Ambrozia se dezvoltă frecvent pe terenuri abandonate, șantiere, margini de drum, loturi neîngrijite sau spații verzi lăsate în paragină.

Potrivit experților în alergologie, intervenția din luna iunie este cea mai eficientă metodă pentru limitarea răspândirii polenului și reducerea impactului asupra sănătății publice.

Sute de focare sunt descoperite în fiecare an

Autoritățile locale se confruntă anual cu numeroase focare de ambrozie. Deși mulți proprietari își curăță terenurile după primirea notificărilor, există și cazuri în care măsurile sunt ignorate.

Anul trecut, polițiștii locali din Timișoara au aplicat peste 100 de amenzi persoanelor care nu au eliminat planta la timp.

Reprezentanții administrației locale le recomandă proprietarilor să verifice terenurile pe care le dețin și să intervină înainte de termenul-limită, pentru a evita atât sancțiunile financiare, cât și efectele negative asupra sănătății populației.

Cum poate fi distrusă ambrozia și de ce este considerată un pericol pentru sănătate

Specialiștii recomandă ca ambrozia să fie eliminată înainte de perioada de înflorire, când cantitatea de polen eliberată în atmosferă este încă redusă. Planta poate fi combătută prin smulgere manuală, cosire repetată, utilizarea utilajelor agricole sau prin aplicarea unor erbicide autorizate, în funcție de suprafața și destinația terenului.

Problema este că ambrozia se răspândește foarte rapid și poate ocupa în scurt timp terenuri întinse lăsate neîngrijite. O singură plantă matură poate produce mii de semințe care rămân viabile în sol ani la rând, ceea ce face ca eliminarea ei să fie dificilă dacă nu se intervine la timp.

Polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni din Europa. Persoanele sensibile pot dezvolta simptome precum strănut frecvent, congestie nazală, mâncărimi ale ochilor, tuse persistentă sau dificultăți de respirație. În cazurile severe, expunerea la polen poate agrava astmul și alte afecțiuni respiratorii.

Din acest motiv, autoritățile insistă ca proprietarii să își verifice periodic terenurile și să ia măsuri înainte de sfârșitul lunii iunie. Combaterea ambroziei nu reprezintă doar o obligație legală, ci și o măsură importantă pentru protejarea sănătății publice și reducerea numărului de persoane afectate de alergiile sezoniere, potrivit sursei.