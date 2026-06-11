Și-a ucis vecinul pentru că dădea muzica prea tare. Agresorul a deschis focul cu o pușcă de vânătoare

Sursă: Agerpres

Un bărbat a ucis miercuri în Siberia o persoană și a rănit alte trei după ce a tras în direcția unui grup de persoane din cauza muzicii care era dată prea tare.

Un locuitor din regiunea Krasnoiarsk, în centrul Rusiei, a deschis focul cu o pușcă de vânătoare IZH-27 asupra unui grup de persoane, ucigând pe loc o persoană de 38 de ani, a informat Comitetul de Anchete din Rusia, citat de TASS.



Alte patru victime au fost internate din cauza rănilor.



Ziarul Kommersant menționează că altercația a avut loc noaptea, în apropierea unui magazin din satul Kanifaloni, unde se aflau adunați trei bărbați și o femeie.



Cei implicați s-au certat din cauza volumului ridicat al muzicii, iar atacatorul, deranjat, a început să tragă. Victimele au încercat să fugă cu mașina, dar atacatorul a reușit să îi prindă.



Forțele de ordine spun că acesta, un bărbat de 51 de ani care venise în sat să își viziteze mama, a fost reținut.