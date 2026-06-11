Șoc în Botoșani. O femeie și-ar fi îngropat mai mulți nou-născuți în curtea casei. Anchetatorii folosesc scannere speciale
Anchetatorii folosesc scannere speciale
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au efectuat joi percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar aflat în instrumentare privind înhumarea unui nou-născut în curtea casei.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au efectuat joi percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar aflat în instrumentare privind înhumarea unui nou-născut în curtea casei. Ancheta a fost extinsă după ce au apărut informații care au determinat verificări suplimentare privind eventuale alte situații similare.
La acțiune au participat specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române, care au utilizat un scanner special pentru cercetarea zonei. De asemenea, au fost folosite utilaje de săpătură și echipe canine specializate, pentru a verifica terenul din jurul locuinței.
Femeia, în vârstă de 32 de ani, a dat naștere unui copil în luna mai a acestui an, iar ulterior autoritățile au fost sesizate cu privire la înhumarea fătului în curtea imobilului. În acel moment a fost deschis un dosar penal privind întreruperea cursului sarcinii, iar cercetările sunt în desfășurare.
În paralel, anchetatorii verifică informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar putea exista și alte situații anterioare, fără ca aceste aspecte să fi fost confirmate până în acest moment. Ancheta este în curs, iar autoritățile nu au comunicat deocamdată concluzii oficiale.
Femeia a dat vina pe vecini
Conform Botoșani News, femeia a făcut o serie de declarații despre noile percheziții din cursul zilei de joi ale anchetatorilor. Botoșăneanca spune că totul ar fi pornit de la niște speculații ale vecinilor.
„Nu au găsit nimic. Ce să caute? Eu nu le-am spus nimic. Astea au fost minciuni de la vecini (n.r. că ar mai fi îngropat și alți copii). Dacă așa sunt vecinii...”, a spus femeia.
„Exista informații că ar mai fi avut copii cu care a procedat la fel", a declarat pentru presa locală o sursă judiciară.
Citește și:
- 16:26 - Tunul de peste 1 milion de euro dat de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș. Deconturi fictive către o firmă din Turcia
- 16:25 - Preț mic, riscuri mari? Cum îți dai seama dacă o asigurare RCA ieftină ascunde probleme
- 13:33 - Amenzi de 90.000 de lei pe șantierele din Sectorul 2 al Capitalei. Garda de Mediu a găsit deșeuri depozitate ilegal și poluare a aerului
- 13:29 - Și-a ucis vecinul pentru că dădea muzica prea tare. Agresorul a deschis focul cu o pușcă de vânătoare
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News