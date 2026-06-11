Șoc în Botoșani. O femeie și-ar fi îngropat mai mulți nou-născuți în curtea casei. Anchetatorii folosesc scannere speciale

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au efectuat joi percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar aflat în instrumentare privind înhumarea unui nou-născut în curtea casei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au efectuat joi percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar aflat în instrumentare privind înhumarea unui nou-născut în curtea casei. Ancheta a fost extinsă după ce au apărut informații care au determinat verificări suplimentare privind eventuale alte situații similare.

La acțiune au participat specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române, care au utilizat un scanner special pentru cercetarea zonei. De asemenea, au fost folosite utilaje de săpătură și echipe canine specializate, pentru a verifica terenul din jurul locuinței.

Femeia, în vârstă de 32 de ani, a dat naștere unui copil în luna mai a acestui an, iar ulterior autoritățile au fost sesizate cu privire la înhumarea fătului în curtea imobilului. În acel moment a fost deschis un dosar penal privind întreruperea cursului sarcinii, iar cercetările sunt în desfășurare.

În paralel, anchetatorii verifică informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar putea exista și alte situații anterioare, fără ca aceste aspecte să fi fost confirmate până în acest moment. Ancheta este în curs, iar autoritățile nu au comunicat deocamdată concluzii oficiale.

Femeia a dat vina pe vecini

Conform Botoșani News, femeia a făcut o serie de declarații despre noile percheziții din cursul zilei de joi ale anchetatorilor. Botoșăneanca spune că totul ar fi pornit de la niște speculații ale vecinilor.

„Nu au găsit nimic. Ce să caute? Eu nu le-am spus nimic. Astea au fost minciuni de la vecini (n.r. că ar mai fi îngropat și alți copii). Dacă așa sunt vecinii...”, a spus femeia.

„Exista informații că ar mai fi avut copii cu care a procedat la fel", a declarat pentru presa locală o sursă judiciară.