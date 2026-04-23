Într-o intervenție la emisiunea On The Record de la TVP World, Kasparov, care conduce în prezent organizația Renew Democracy Initiative, a criticat dur modul în care administrația americană ar fi gestionat relațiile internaționale, susținând că nu există un proces diplomatic clar și nici o viziune strategică unitară.

Critici la adresa strategiei SUA în Iran și Ucraina

Kasparov a pus sub semnul întrebării însăși ideea existenței unui „proces” diplomatic în abordarea conflictelor recente, afirmând că o strategie reală ar presupune obiective clare și coordonare între aliați.

„Nu știu dacă se poate aplica cuvântul «proces» acestor discuții, deoarece procesul implică existența unui element de strategie”, a spus el, comparând situația actuală cu intervențiile militare anterioare ale Statelor Unite, în care Washingtonul își definea explicit obiectivele și încerca să își mobilizeze partenerii internaționali.

În opinia sa, problema centrală nu ar fi doar lipsa de planificare în privința Iranului, ci refuzul de a privi conflictul global în ansamblu.

„Cea mai gravă greșeală geopolitică”

Kasparov a susținut că separarea conflictelor din Ucraina și Iran reprezintă o eroare strategică majoră.

„Așadar, prin separarea acestor două războaie, Trump... a comis cea mai gravă greșeală geopolitică”, a afirmat acesta, subliniind că, în opinia sa, legătura dintre Teheran și Moscova este una directă, inclusiv în domeniul militar și tehnologic.

El a argumentat că sprijinul iranian pentru Rusia, inclusiv în zona dronelor și a cooperării militare, face parte dintr-o aliniere mai amplă împotriva Occidentului.

Critici privind lipsa unei strategii coerente

Kasparov a susținut că abordarea Washingtonului față de Iran a fost incoerentă, cu schimbări de poziție de la schimbarea regimului, la problema uraniului și apoi la resursele energetice, fără un obiectiv clar.

„Trebuie să prezinți publicului american și aliaților argumentele privind obiectivele tale. Altfel, nu te poți aștepta la niciun sprijin”, a declarat el.

În opinia sa, această lipsă de coerență ar fi dus la izolarea diplomatică a Statelor Unite și la deteriorarea relațiilor cu aliații europeni.

„Europa este deja în război”

În ceea ce privește situația de securitate din Europa, Kasparov a susținut că continentul se confruntă deja cu o formă de conflict cu Rusia, chiar dacă acest lucru nu este recunoscut oficial de toți liderii politici.

„Nimeni nu vrea un război mare. Dar suntem în război. Europa este în război”, a afirmat el, sugerând că mai multe state europene încep să accepte realitatea unei confruntări de lungă durată cu Moscova.

Kasparov a menționat că țări precum Germania și Polonia își reevaluează deja politicile de apărare și producția militară, pe fondul tensiunilor crescânde cu Rusia.

„Putin vrea să distrugă statalitatea ucraineană”

Referindu-se la obiectivele Kremlinului, Kasparov a susținut că acestea sunt clare și neschimbate, indiferent de evoluțiile diplomatice sau economice.

„Putin vrea să câștige războiul. Putin vrea să distrugă statalitatea ucraineană”, a spus el.

În acest context, el a afirmat că orice pauză sau negociere nu schimbă, în opinia sa, direcția strategică a Rusiei.

„Nu negociezi cu cancerul”

În partea finală a intervenției sale, Kasparov a transmis cel mai dur mesaj al său, avertizând că războiul nu se va opri la granițele Ucrainei.

„Vladimir Putin va încerca să extindă războiul. Este ca un cancer. Nu negociezi cu cancerul. Îl extirpi”, a declarat acesta, subliniind că, în viziunea sa, orice strategie de compromis cu Kremlinul este ineficientă pe termen lung.

