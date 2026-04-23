Robert Turcescu: „USR vrea sprijin de la `extremiștii din AUR`”

Jurnalistul Robert Turcescu reacționează după declarația liderului USR, Dominic Fritz, care a spus că nu exclude negocieri cu parlamentarii AUR, însă nu și discuții cu tot partidul individual. 

Turcescu acuză o contradicție majoră și susține că USR încearcă să obțină sprijin pentru un eventual guvern minoritar chiar de la cei pe care de ani de zile i-a numit extremiști sau fasciști. 

Robert Turcescu: „Cei din USR sunt rasă superioară. V-ați prins?”

„Nu negociăm cu partidul AUR, dar la o adică, dacă e nevoie și am putea să discutăm punctual, să-i luăm la bucată eventual pe niște extremiști, putiniști, fașciști de la AUR, să sprijine chiar un guvern minoritar alcătuit din USR, din PNL, o vom face. 

Adică nu negociem cu AUR, direct bărbătește. 

Băi, Simioane, ia vine mă-ncoace.

 Ăsta este USR. USR a zis, nu mergem direct la AUR să le spunem, băi, hai. Acești nenorociți de ipocriți, pentru ei mă, care sunt rasă superioară, ăștia de la USR, asta sunt.”, a zis jurnalistul Robert Turcescu.