Sabrina Voinea, în centrul unui scandal: sportiva, acuzată că și-ar fi agresat iubitul

Sursă: Realitatea PLUS

Gimnasta Sabrina Voinea se află în centrul unui nou scandal. Sportiva este acuzată că și-a bătut iubitul, care face parte din lotul masculin de gimnastică. Întreaga scenă s-a petrecut în incinta unui complex sportiv din Capitală. Sabrina Voinea a mai fost implicată într-o controversă după apariția unor imagini în care mama ei, Camelia Voinea, o lovea în timpul executării unui exercițiu.

Tensiunile dintre cei doi tineri sportivi au explodat în momentul în care Șerban Cotîrlan, iubitul gimnastei, ar fi refuzat să iasă în oraș cu ea.



Potrivit martorilor, tânăra îi reproșa iubitului ei că nu vrea să stea împreună. Ulterior, Sabrina a început să-l înjure, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. Ulterior, tânărul s-a dus la Institutul Național de Medicină Legală și a depus plângere.



Sabrina Voinea a mai fost în centrul unui scandal, după ce au fost publicate imagini în timp ce era agresată de mama ei, Camelia Voinea, în timp ce executa un exercițiu.



Camelia Voinea a răspuns ulterior acuzațiilor și a declarat că imaginile prezentate sunt vechi și ar fi fost șantajată de fosta conducere a federației române de gimnastică cu acestea.