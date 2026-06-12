Eugen Tomac este așteptat vineri să prezinte lista finală a miniștrilor: mai sunt mai puțin de 72 de ore până la expirarea termenului

Articol scris de Scris de Mădălina Cristea

Sursă: Realitatea PLUS

Premierul desemnat este așteptat astăzi să prezinte public lista finală de miniștri și programul de guvernare, cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Constituție. Pe ultima sută de metri, cei desemnați au început să se răzgândească și să refuze funcțiile, în condițiile în care partidele dau semne tot mai clare că nu vor vota Guvernul, potrivit Realitatea PLUS.

Adrian Papahagi a anunțat că nu vrea să fie prins într-o luptă politică și a făcut un pas în spate. Asta după ce liberalii au votat în unanimitate să nu susțină Guvernul. Astăzi, și cei din USR și UDMR intră în ședințe ca să ia decizia finală, care, potrivit unor surse, ar putea fi identică cu a liberalilor. Mai mult, susținerea AUR a fost exclusă din start chiar de premierul desemnat, care a refuzat să negocieze cu ei, iar susținerea PSD nu mai este nici ea sigură.

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