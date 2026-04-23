Arsuri pe 80% din corp

Potrivit informațiilor furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, copilul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe în stare extrem de gravă, prezentând arsuri extinse, care afectează aproximativ 80% din suprafața corpului.

Cadrele medicale au intervenit imediat pentru stabilizarea acestuia, însă gravitatea leziunilor a impus transferul rapid către un spital specializat din București.

Transport aerian de urgență

Minorul urmează să fie transportat cu un elicopter aparținând SMURD, intervenția fiind considerată vitală pentru șansele sale de supraviețuire.

Medicii subliniază că starea copilului este critică, iar următoarele ore sunt decisive.

Cum s-ar fi produs accidentul

Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost încă stabilite oficial. Totuși, primele informații indică faptul că accidentul ar fi avut loc în zona gării din Râmnicu Sărat.

Se ia în calcul ipoteza că băiatul s-ar fi urcat pe un tren de marfă și ar fi atins linia de înaltă tensiune, ceea ce a dus la electrocutare și la producerea arsurilor grave.

Anchetă în desfășurare

Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și în ce condiții copilul a avut acces într-o zonă periculoasă precum infrastructura feroviară.

Medicii luptă acum pentru salvarea copilului, în timp ce autoritățile încearcă să clarifice circumstanțele accidentului.