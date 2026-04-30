Pîslaru, atac la PSD: „Să nu mai șobolănim cu moțiuni prin Parlament!”

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul interimar al Muncii atacă dur opoziția și spune că România ar trebui să muncească, nu să șobolănească cu moțiuni de cenzură prin Parlament.

Declarația lui Dragoș Pîslaru vine în plină criză politică și amintește de discursul premierului Bolojan, care a folosit la rândul lui referințe similiare la adresa colegilor din Guvern.

Ce a transmis Dragoș Pîslaru?

„Înainte de a încheia, mâine este Ziua Internațională a Muncii. Cu mandatul pe care îl am, de ministru interimar al muncii, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care muncesc și pun umărul la construcția acestei țări și, în același timp, mă uit și la diaspora, cei care muncesc în afara țării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici și grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construiește această țară. Și da, mi-ar plăcea ca toți să stăm să muncim și nu să stăm să șobolănim prin parlament cu moțiuni de cenzură. Vă mulțumesc foarte mult!”

