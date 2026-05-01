Mihai Fifor (PSD), apel la solidaritate și respect pentru muncă: "1 Mai nu trebuie să fie despre lozinci"

Parlamentarul PSD Mihai Fifor a transmis, de 1 Mai, un mesaj pe Facebook, în care vorbește despre solidaritate, respect pentru muncă și responsabilitatea față de oamenii care „duc greul” în România.

Parlamentarul PSD Mihai Fifor a publicat vineri, un mesaj pe Facebook în care subliniază că ziua de 1 Mai ar trebui să fie, înainte de toate, despre solidaritate și respect. El afirmă că aceste valori nu trebuie privite ca „vorbe mari” sau „lozinci”, ci ca reguli de bază ale unei societăți normale.

Fifor arată că solidaritatea înseamnă „să nu te faci că nu vezi” și să înțelegi că există oameni care muncesc din greu și care uneori simt că efortul lor nu mai este suficient. Respectul pentru muncă, spune el, nu se rezumă la o singură zi pe an, ci presupune „corectitudine, decență și decizii care țin cont de oameni, nu doar de calcule”.

În mesajul său, parlamentarul vorbește despre „România reală”, pe care o descrie ca fiind formată din oameni onești, care muncesc cinstit și nu cer privilegii, ci „respect, corectitudine și speranța unei vieți mai bune”. El subliniază că vocea acestor oameni trebuie ascultată și înțeleasă.

Fifor afirmă că acești oameni „merită mai mult decât vorbe frumoase”, ci soluții corecte și decizii luate cu responsabilitate. „De aici trebuie să plecăm: de la responsabilitatea de a nu-i lăsa singuri și de a construi lucrurile corect, pas cu pas”, transmite el.

În final, parlamentarul PSD subliniază că 1 Mai „nu trebuie să fie despre lozinci, ci despre respect și solidaritate”.