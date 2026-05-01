Grindeanu, declarație-bombă: Pe plan economic rezonăm mai mult cu AUR decât cu PNL

Sursă: Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu anunță că PSD împărtășește patriotismul economic propus de partidul AUR. Liderul social democraților susține că are mai multe puncte comune cu partidul condus de George Simion decât cu USR ȘI PNL. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Sorin Grindeanu a subliniat că Ilie Bolojan a avut un limbaj fascist, numindu-și colegii din coaliție „șobolani”.

Anca Alexandrescu : Am văzut că vă feriți să spuneți dacă AUR este sau nu un partid extremist. N-ați vrut să spuneți lucrul acesta.

Sorin Grindeanu : Da, nu vreau să fac caracterizări. Am spus, în schimb, că limbajul folosit de premier este unul fascist. Când spui despre „șobolani” și faci lucruri de acest tip, ne aducem aminte de propaganda lui Goebbels din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și înainte de asta. Eu nu-mi permit să jignesc 1,6 milioane de români, să-i fac extremiști sau fasciști. Nu așa se fac caracterizările acestea. Sigur că sunt lucruri foarte multe care ne despart, că așa-i în democrație. Așa e și bine, într-un final. Dar ne despart lucruri - sau ne despart pe noi, la PSD, de cei de la AUR, cum la fel ne despart extrem de multe lucruri de cei de la USR.

Anca Alexandrescu : În afară de moțiunea de cenzură, vă mai apropie altceva de AUR?

Sorin Grindeanu : Sunt anumite lucruri care țin de patriotism economic, unde cred că lucrurile sunt mai apropiate între PSD și AUR decât între PSD și alții.

Anca Alexandrescu : Adică vă referiți la programul economic?

Sorin Grindeanu : Da, și de la încurajarea economiei naționale, la dezvoltare, la lucruri de acest tip. Cred că aici lucrurile sunt mai apropiate între PSD și AUR decât între PSD și USR sau PNL. Să știți că discuțiile pe care le-am avut cu președintele AUR, cu George Simion - și am spus și eu acest lucru, a spus și domnia sa - au fost discuții legate de această etapă. Niciun fel de lucruri post-moțiune.