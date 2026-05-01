Ciucu se laudă că își bazează deciziile pe inteligența artificială. Experții avertizează: deformează realitatea

În 2026, nu mai contează votantul, ci cum te vrăjește inteligența artificială că ești cel mai bun politician ales sau numit. Nu o spunem noi, ci experții. Chiar și primarul general al Bucureștiului este de acord. În ultima postare pe Facebook, Ciprian Ciucu a mărturisit că folosește programe de inteligență artificială pentru a verifica dacă proiectele care îi ajung pe mână sunt bune pentru Capitală, pe care urmează apoi să le semneze.

În ultima sa postare pe Facebook, Primarul General al Capitalei s-a lăudat că se ține la curent cu tehnologia și că și-a făcut un cont pe Claude AI.

Ce este Claude AI?

Pagina oficială a platformei îl descrie drept un asistent inteligent de scriere și raționare. Pe el îl folosește, mai nou, Ciprian Ciucu pentru a verifica date din proiectele care îi ajung pe mână.

„E fabulos. M-am "jucat" cu două proiecte. Unul în "chat" și unul în "artifacts".

Primul, am luat excelul cu situația miilor de imobile (linii în Excel) ale Admin. Fondul Imobiliar din care nu înțelegeam nimic și i-am cerut "Sintetizeaza, analizeaza, gaseste conexiuni logice si prezinta-mi datele statistic.". Am înțeles politicile si deciziile luate în acest domeniu în ultimii 20 de ani, ceea ce nu a reușit să-mi explice niciun funcționar public până acum. Cel de-al doilea (in artifacts), i-am cerut să-mi facă un mockup pentru site-ul PMB, folosind ca inspirație și structură site-ul Primariei Sectorului 6. Fa-bu-los!”, a scris Ciprian Ciucu pe rețelele de socializare.

Un astfel de instrument poate deforma realitatea

Experții avertizează, însă, că un astfel de instrument se adaptează la noi și ne poate deforma realitatea.

„Unele companii chiar vând ideea de chatbot-uri ca prieteni. O companie are o întreagă suită de astfel de chatbot-uri, iar unii utilizatori au format atașamente reale față de ele.

Deși poate folosești aceste chatbot-uri doar pentru a căuta rapid informații, faptul că au devenit atât de bune în a simula conversații umane înseamnă că unii oameni le folosesc pentru mai mult de atât.”, a declarat jurnalistul britanic, John Oliver.

„Să zicem că vrei să joci un joc de rol. Acum poți pur și simplu să adaugi „maestrul de joc” într-un chat.”, a declarat Mark Zuckerberg, CEO Meta.

„Un fost cercetător dintr-o divizie de „AI responsabil” a spus că cea mai bună metodă de a susține utilizarea în timp numărul de minute pe sesiune sau numărul de sesiuni este să exploateze cele mai profunde dorințe ale noastre: să fim văzuți, validați, confirmați.

Cu cât te uiți mai atent la chatbot-uri, cu atât îți dai seama că au fost lansate pe piață în grabă, cu foarte puțină atenție acordată consecințelor.”, a mai declarat Oliver.

Foarte mulți oameni folosesc chatboții. De la lansarea sa, la sfârșitul lui 2022, numai ChatGPT a ajuns la peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali. Adică o zecime din populația lumii.