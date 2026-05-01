Radiații uriașe descoperite lângă România. Ce au găsit autoritățile într-un depozit uitat de zeci de ani

O situație ignorată ani la rând a revenit brusc în atenția autorităților din Sofia, după ce verificări recente au scos la iveală valori îngrijorătoare într-o zonă cunoscută pentru trecutul său radioactiv. Este vorba despre fostul Depozit Central de Izotopi, unde nivelul radiațiilor continuă să fie mult peste limitele considerate normale.

Ministrul Energiei, Traycho Traykov, a mers personal la fața locului pentru a evalua situația, după ce au apărut semnale că solul ar putea fi încă contaminat, în ciuda trecerii timpului, scrie Novinite .

Măsurători care dau fiori: radiații de până la 70 de ori peste limită

Confirmările specialiștilor nu au întârziat să apară. În anumite puncte, chiar la nivelul solului, valorile înregistrate sunt de până la 70 de ori mai mari decât cele considerate normale.

Chiar dacă aceste cifre par alarmante, oficialii încearcă să tempereze reacțiile și spun că nu există motive de panică în acest moment. Riscul este limitat strict la zona împrejmuită, acolo unde accesul este interzis.

În afara perimetrului, măsurătorile efectuate nu au indicat modificări în aer sau în apă care să afecteze sănătatea populației din apropiere.

Ani de neglijență și responsabilități pase între instituții

Situația a scos la iveală și o problemă administrativă veche. Terenul contaminat a trecut, de-a lungul anilor, din responsabilitatea unei instituții în alta, fără ca cineva să ia măsuri decisive pentru decontaminare.

Nemulțumit de această situație, Traycho Traykov a criticat faptul că o astfel de problemă a fost lăsată nerezolvată atât de mult timp, mai ales că zona se află într-un cartier locuit, unde oamenii își desfășoară viața de zi cu zi.

Reguli stricte și costuri uriașe pentru curățare

Procesul de curățare a unui teren contaminat radioactiv nu poate fi realizat oricum. Legislația din domeniul energiei nucleare impune proceduri stricte și obținerea unor autorizații speciale înainte de orice intervenție.

Mai mult, costurile nu sunt suportate de stat în mod direct, ci revin celor care au generat deșeurile inițiale. Acest aspect complică și mai mult situația, întârziind aplicarea unor soluții concrete.

Monitorizare constantă, dar pericolul nu a dispărut

Reprezentanții Ministerului Sănătății au transmis că zona este supravegheată de ani de zile. Verificările repetate au arătat că radiațiile nu au depășit limitele gardului de protecție.

Specialiștii dau asigurări că mediul din jur rămâne sigur: aerul și apa nu prezintă semne de contaminare. În aceste condiții, locuitorii din apropiere nu sunt expuși unui risc real, atâta timp cât respectă restricțiile impuse.

Plan radical pentru eliminarea pericolului

Autoritățile lucrează în prezent la o soluție definitivă pentru această problemă moștenită din trecut. Experții internaționali propun o intervenție amplă: îndepărtarea completă a solului contaminat și relocarea acestuia într-un spațiu sigur.

Până la implementarea acestor măsuri, autoritățile insistă asupra respectării regulilor de siguranță. Accesul în zona afectată rămâne strict interzis, iar avertismentele trebuie tratate cu maximă seriozitate de către populație.