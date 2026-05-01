Incendiu într-un bloc din Cluj-Napoca: 11 persoane evacuate după ce un apartament a luat foc din cauza unei țigări. Doi oameni au ajuns la spital

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei 05:00, într-un apartament de pe strada Cuza Vodă din Cluj-Napoca. Mai multe echipaje de intervenție au fost trimise de urgență la fața locului, iar pompierii au reușit să stingă rapid focul și să evacueze locatarii.

La apelul făcut la 112 au răspuns pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca, care au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD și o ambulanță. Când au ajuns, salvatorii au găsit apartamentul afectat plin de fum dens și au intrat imediat pentru a scoate oamenii din interior.

Cinci persoane evacuate din locuință

Din apartamentul în care a izbucnit incendiul au fost evacuate cinci persoane. Alte șase persoane s-au autoevacuat din bloc, după ce fumul a ajuns și pe casa scării. Situația putea deveni periculoasă, mai ales din cauza fumului gros, însă intervenția rapidă a limitat riscurile. Dintre persoanele evacuate, două aveau nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 20 de ani și o femeie de aproximativ 55 de ani, care au suferit arsuri. Ambii au fost tratați inițial la fața locului, apoi transportați la spital pentru investigații și tratament.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat într-o singură cameră a apartamentului, pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați. Flăcările nu s-au extins în restul locuinței sau la alte apartamente, tocmai datorită intervenției rapide a echipajelor. După stingerea incendiului, pompierii au verificat și celelalte locuințe din bloc, pentru a se asigura că nu mai există pericole. Primele date arată că incendiul ar fi pornit din cauza unei neglijențe în timpul fumatului.