Încep consultările pentru Legea salarizării: cum se împart banii

În plină criză politică Guvernul trebuie să vină cu legea salarizării! Săptămâna viitoare ar putea începe consultările cu sindicatele, iar proiectul vine cu tăieri de sporuri și introduce criterii de performanță! Concret, sporurile vor fi limitate la 20%, iar unele salarii vor rămâne înghețate.

Consultările ar putea începe săptămâna viitoare, imediat după ce în Parlamentul României se dezbate și se votează moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Chiar dacă ea va trece, guvernul va rămâne unul interimar, iar ministrul interimar de la Muncă, Dragoș Pîslaru, este cel care va demara aceste consultări cu sindicatele, pentru că vorbim despre un proiect extrem de important care trebuie finalizat până în vara acestui an.

Ar trebui ca Legea salarizării să intre în vigoare anul viitor, în ianuarie. Vorbim despre o lege care vine, în primul rând, cu o nouă ierarhizare a veniturilor. Raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază se schimbă, va fi un raport de la 1 la 8.

Draftul obținut pe surse de Realitatea PLUS arată că ar exista mai degrabă o creștere a salariilor pentru politicieni. Oficialii spun însă că nu se va întâmpla acest lucru. Mai mult decât atât, în privința salariilor bugetarilor, Dragoș Pîslaru spunea că în lege va exista o prevedere care va spune foarte clar că veniturile aflate în plată nu vor scădea.

Pe de altă parte, vor fi însă salarii care vor rămâne înghețate după reașezarea acestor grile. Se va aplica acel principiu de la marea recalculare a pensiilor. Legea va introduce, de asemenea, și criterii de performanță pentru angajații de la stat, dar și acel spor pentru cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene va fi de 40%.