Anna Paulina Luna aruncă bomba: „ființele interdimensionale sunt aici” și Congresul SUA ar fi văzut dovezile

Sursă: The News International

O declarație neașteptată venită din Congresul american aprinde din nou discuțiile despre existența unor forme de inteligență care nu aparțin lumii cunoscute.

Anna Paulina Luna, aflată la conducerea Grupului de Lucru al Camerei pentru Declasificarea Secretelor Federale, susține că publicul este tot mai aproape de a afla informații ținute departe de ochii lumii timp de ani de zile.

Potrivit acesteia , cetățenii americani ar urma să aibă acces la date și dovezi legate de prezența unor entități non-umane care ar opera chiar pe Pământ. Declarațiile au fost făcute în contexte publice importante, inclusiv în cadrul podcastului The Joe Rogan Experience, unde discursul său a atras atenția asupra unor subiecte considerate până de curând marginale.

„Nu sunt extratereștri” – schimbarea care întoarce totul pe dos

În mod surprinzător, Anna Paulina Luna a respins ideea clasică a vizitatorilor veniți de pe alte planete. În locul acestei explicații, ea a vorbit despre o categorie diferită de entități, pe care le descrie drept „ființe interdimensionale”, capabile să existe și să se deplaseze dincolo de limitele obișnuite ale spațiului și timpului.

„Am observat lucruri care sunt de origine și creație non-umană,” a declarat Luna. „Nu îi numesc extratereștri.”

Afirmația marchează o schimbare de perspectivă importantă, sugerând că fenomenul nu poate fi explicat prin teoriile tradiționale despre viața extraterestră.

Dovezi analizate direct: imagini și obiecte „nu făcute de om”

Congresmana a afirmat că a avut acces direct la materiale considerate sensibile, inclusiv fotografii și documentație care ar indica existența unor obiecte sau vehicule ce nu ar fi fost create de oameni.

Mai mult, ea susține că aceste informații nu vor rămâne clasificate pentru mult timp. Publicul ar putea avea ocazia să vadă cu ochii proprii aceste dovezi și să își formeze propriile opinii, fără filtrele impuse de instituțiile statului.

Mărturii și incidente care sfidează legile cunoscute

Conform declarațiilor făcute de Anna Paulina Luna, membrii Congresului au fost informați despre cazuri în care obiecte sau entități au demonstrat comportamente imposibil de explicat prin fizica tradițională.

Acestea ar fi implicat mișcări descrise ca fiind „în afara timpului și spațiului”, informațiile provenind atât din mărturii considerate credibile, cât și din date vizuale analizate în condiții de securitate ridicată.

De ce termenul „interdimensional” schimbă totul

Renunțarea la eticheta de „extraterestru” în favoarea celei de „interdimensional” reflectă o direcție tot mai discutată în mediile oficiale și în rândul celor care au semnalat astfel de fenomene.

Ideea sugerează că aceste entități nu provin neapărat din alte galaxii, așa cum s-a crezut mult timp, ci ar putea exista într-un plan diferit de realitate, inaccesibil în mod obișnuit percepției umane. O astfel de ipoteză pune sub semnul întrebării conceptele clasice despre univers și limitele acestuia.

Anna Paulina Luna a precizat că această interpretare nu este o opinie personală izolată, ci rezultatul informațiilor prezentate oficialilor americani. În același timp, unele voci asociază aceste idei cu relatări vechi despre entități non-umane, însă accentul pus de congresmană rămâne pe datele moderne: întâlniri raportate de militari, înregistrări de senzori și materiale considerate de origine necunoscută.