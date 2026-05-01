Adrian Câciu, mesaj dur pe Facebook: "Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie"

Parlamentarul PSD Adrian Câciu a publicat vineri un mesaj pe Facebook în care o critică dur pe Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, afirmând că în spatele pozițiilor acesteia s-ar afla „interese de miliarde de euro”.

Adrian Câciu a transmis vineri, într-o postare pe Facebook, un mesaj critic la adresa Oanei Gheorghiu. În mesajul său, Câciu afirmă că „99% din români nu știu cine este Oana Gheorghiu”, susținând totodată că „85% din români nu își doresc ce își dorește Oana Gheorghiu”.

El mai susține că „adevărul” prezentat de aceasta ar reprezenta „o minciună în spatele căreia se ascund interese de miliarde de euro”, despre care afirmă că ar aparține „unora, 1%, care o vor pe Oana să semneze”.

„Noi nu! Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie.”

Postarea lui Adrian Câciu vine în contextul negocierilor acerbe pe care le poartă zilele acestea liberalii înainte de votul la moțiunea de cenzură de marți, din Parlament, care l-ar putea lăsa pe Ilie Bolojan fără funcția de premier.