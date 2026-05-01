Tensiuni în Apărare: șeful Romarm cere anchetarea ministrului Radu Miruță pentru trădare națională

Sursă: Realitatea PLUS

Scandal uriaș în Apărare, imediat după avizarea programului SAFE în Parlament! Directorul Romarm cere judecarea pentru trădare națională a ministrului Apărării, Radu Miruță. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la ministrul Apărării pe acuzațiile venite din partea managerului general de la Romarm și este așetptată poziția acestuia legată de acest subiect.

Mesajul vine imediat după ce programul SAFE a fost avizat de Parlament. Printre altele, ministrul Radu Miruță este acuzat că „și-a bătut joc de Apărare atât în perioada în care a fost ministrul Economiei, cât și la Apărare. Când a fost ministrul Economiei, a privat Apărarea de toți banii pentru investiții, iar acum a încercat sabotarea lor”.

De cealaltă parte, Radu Miruță a declarat, într-o conferință de presă susținută după avizul din Parlament, că „proiectul a trecut în cel mai transparent mod posibil. Întreaga listă a proiectelor pentru care Ministerul Apărării Naționale a propus specificații tehnice a fost discutată nu în birouri cu lumina stinsă, nu în restaurante, nici măcar doar în cadrul Guvernului, ci cu toată presa interesată, într-o ședință din Parlamentul României”.