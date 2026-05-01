Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Creșterea cursului de schimb și a dobânzilor la care se împrumută România sunt rodul politicilor economice proaste ale Guvernului Bolojan”

„Puterea politică de la noi împroașcă cu noroi tot ce prinde. Mai nou, se reinventează tactica din mai 2025, şi anume: creşte cursul de schimb, cresc dobânzile la care se împrumută România.

Oameni buni, aceste creşteri ale cursului de schimb, euro-leu, dar şi ale dobânzilor la care se împrumută România, sunt rodul politicilor economice proaste ale Guvernului Bolojan. De altfel, toţi specialiştii reuniţi, CFA, avertizau încă din octombrie 2025 că în aprilie vom avea un curs mediu de 5,14 lei pentru euro, iar pe 12 luni, adică pe orizontul până în octombrie 2026, se vehicula un curs mediu de 5,19 lei pentru 1 euro, 83% din analiștii financiari chestionaţi în acel sondaj în octombrie 2025 erau pesimişti cu privire la evoluţia economiei româneşti, indicând un deficit bugetar de 7% pe anul trecut, respectiv creşteri modeste de 1% pentru 2026 şi 2027.



Dar oameni buni, avem un deficit de aproape 8% pe 2025 și avem în același timp perspectiva clară a recesiunii pentru 2026 și a unei creșteri extrem de modeste, mult sub 1% în 2027.



Iată motive suficiente pentru a înțelege că acest derapaj al cursului valutar, precum și dobânzile la care se împrumută România, au o singură cauză: modul în care Guvernul Bolojan a administrat țara şi rezultatele economice foarte proaste.



Atunci când ţara este în recesiune, când inflaţia este mai mult decât dublă decât a restului statelor din Uniunea Europeană, atunci când ai cel mai mare deficit comercial şi de cont curent din Uniunea Europeană, normal că toată lumea este pesimistă, normal că vor urca dobânzile la care se împrumută România, normal că va urca raportul între euro și leu.



Și, să nu uităm, oameni buni, în piața valutară nimic nu se mișcă fără Mugur Isărescu. Cine l-a pus oare acolo pe Mugur Isărescu? Nu cumva aceeași putere care conduce acum țara? Aceiași oameni!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.