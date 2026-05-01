Sorin Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă. Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea!”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de 1 Mai în care pune accent pe nevoia unei reforme fiscale care să reducă presiunea asupra salariaților.
„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile şi demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înţelege neajunsurile tuturor românilor şi de a găsi soluţii pentru creşterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini. Este despre viziune şi recunoaşterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă”, a transmis Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu: „Sacrificarea milioanelor de angajați nu este calea!”
Grindeanu a subliniat că această zi nu este doar una simbolică, ci și un moment în care trebuie analizate problemele reale ale angajaților și găsite soluții concrete. Liderul PSD a vorbit direct despre necesitatea unei schimbări în politica fiscală, insistând pe ideea că actualul nivel de taxare afectează veniturile românilor.
„Sacrificarea a milioane de angajaţi nu este calea social-democraţilor, ci doar a unei singure persoane al cărei cinism este vremelnic. Noi luptăm pentru echitate fiscală şi vrem să punem punct poverii nedrepte aruncate pe umerii românilor care muncesc din greu. Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariaţi”
