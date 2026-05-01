Ciprian Șerban l-a sfidat pe Bolojan și l-a lăudat pe Sorin Grindeanu: mesaj tranșant de pe șantierul Autostrăzii Moldovei: „Am reușit să depășim barierele!”

Sursă: Realitatea.net

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban și premierul Ilie Bolojan au fost prezenți la evenimentul dedicat Autostrăzii Moldovei, unde social-democratul a vorbit despre stadiul și importanța proiectului. În intervenția sa, Șerban a subliniat contribuția instituțiilor implicate și l-a lăudat direct pe Sorin Grindeanu pentru depășirea blocajelor administrative, chiar lângă Ilie Bolojan.

Reacția fostului ministru vine într-un moment tensionat pe scena politică, când relațiile dintre PSD și actualul Guvern sunt tensionate, mai ales după retragerea miniștrilor social-democrați din Guvernul Bolojan și depunerea moțiunii de cenzură.

Ciprian Șerban, laude pentru Grindeanu de lângă umărul lui Bolojan

„Azi, Autostrada Moldovei, face un pas important spre finalizarea sa în integralitate. Suceava și Botoșaniul intră în categoria județelor care au acces la drumuri de mare viteză, factor extrem de important pentru dezvoltarea lor economică. Cele două loturi de la Pașcani până la Suceava însumează 62 km și vor fi finanțate prin SAFE, având o valoare de 1, 16 miliarde de euro.

Este o realizare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a CNAIR. Și eu, dar mai ales Sorin Grindeanu, în calitate de ministri, am reușit să depășim barierele birocratice și am pus în practică acest minunat proiect de țară, Autostrada Moldovei”, a transmis Ciprian Șerban.