"Deja se observ[, ținând cont nu numai de medicamente, ci ;i de materiale sanitare și achiziția de consumabile, mentenanță, aparate medicale. Impactul ar fi cam de 2 milioane de lei lunar. Salvator, așa, pentru unitatea medicală a fost faptul că există programe naționale de sănătate pentru pacienți critici, atât în secțiile de terapie intensivă, cât și în secția de neurologie", declara Elena Bololoi, director Îngrijiri Medicale Spitalul Județean Drobeta Turnu-Severin.



Oamenii cu pensii mici abia reușesc să își cumpere tratamentele lunare.



Farmaciile confirmă că lista medicamentelor scumpe și greu de găsit crește constant.



"Medicamentele care lipsesc sunt mai ales din sfera inovativelor, care se folosesc pentru bolile cronice și o mare parte din ele sunt produsele post-transplant, produsele oncologice. Este o mare problemă să procuri medicația necesară unui pacient. De foarte multe ori ne confruntăm cu situația în care nu avem produsul", a declarat Adelina Stoican, reprezentant companie farmaceutică.