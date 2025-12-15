Pierdere inexplicabilă (neintenționată) în greutate

Ai slăbit fără să știi de ce? Acesta poate fi un semn de diabet. Când corpul tău nu poate folosi zahărul ca sursă de energie, începe să ardă grăsimi și masă musculară.

Pete pe tibie și alte modificări ale pielii

Pielea reflectă adesea ceea ce se întâmplă în interiorul corpului. Modificările de textură ale pielii, cum ar fi petele, pot indica probleme legate de insulină.

Persoanele cu diabet pot experimenta o inflamație de grad scăzut, care afectează modul în care pielea se vindecă și se regenerează. Acest lucru face pielea mai predispusă la răni și încetinește vindecarea, adaugă expertul. Deși aceste schimbări pot părea minore la început, ele pot spune multe despre starea ta generală de sănătate, susțin specialiștii.

Oboseală inexplicabilă

Senzația de oboseală permanentă poate avea cauze care depășesc un loc de muncă solicitant sau responsabilitățile parentale. Oboseala este, de asemenea, un simptom comun al diabetului. Atunci când corpul nu poate utiliza glucoza în mod corespunzător, are mai puțină energie disponibilă, ceea ce duce la o stare continuă de epuizare.

Un studiu publicat în Industrial Psychiatry Journal a arătat că aproape 50% dintre persoanele cu diabet se simt obosite tot timpul. Dacă observi că nici măcar un somn bun nu te ajută să te simți mai energic, ar trebui să investighezi mai atent această problemă, scrie Click Sanatate.

Infecții frecvente și vindecare lentă a rănilor

Observi că tăieturile și zgârieturile se vindecă mai greu decât de obicei? Răcești sau faci infecții mai des? Nivelul ridicat al zahărului din sânge poate slăbi sistemul imunitar și poate încetini vindecarea. Atunci când glucoza este crescută, poate duce la deshidratare și la slăbirea mecanismelor de apărare ale organismului, crescând riscul de îmbolnăvire. Dacă te confrunți frecvent cu infecții sau cu vindecare lentă, este important să consulți un medic. Acesta poate stabili dacă aceste probleme sunt legate de diabet sau de o altă afecțiune.