La recomandarea medicului, Ghiorghe a urmat o intervenție chirurgicală care ar fi trebuit să îl trateze, dar care a eșuat, chirurgul spunând că nu poate face mai mult.

Bărbatul nu s-a descurajat și a continuat să caute soluții. Așa că, la câteva săptămâni după intervenție, bărbatul s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul i-a explicat lui Ghiorghe că soluția de tratament pentru cancer, în cazul său, era realizarea unei intervenții de chirurgie urologică reconstructivă.

Deși inițial nu a vrut să accepte intervenția de cistectomie radicală (procedură prin care se realizează rezecția vezicii urinare și a ganglionilor limfatici adiacenți) crezând că va fi nevoit să poarte urostomă, soluția de tratament și explicațiile detaliate ale Conf. Dr. Gîngu l-au convins pe Ghiorghe. Concret, în urma cistectomiei, Conf. Dr. Gîngu avea să îi reconstruiască pacientului vezica urinară, respectiv să îi realizeze o neovezică ileală.

Astfel, la doar doar câteva zile de la consultație, Ghiorghe avea să vină de la sute de kilometri distanță, din orașul său, la Spitalul Clinic SANADOR, pentru operație. În timpul intervenției care a durat 7 ore, Conf. Dr. Constantin Gîngu a îndepărtat vezica urinară, prostata și veziculele seminale. Medicul a reconstruit apoi rezervorul de urină dintr-o ansă intestinală, realizându-i lui Gheorghe o neovezică ileală. Totul a decurs fără probleme, iar operația s-a finalizat cu succes.

Examenul histopatologic a confirmat tumora vezicală infiltrativă, respectiv un carcinom urotelial cu grad înalt de malignitate, și un adenocarcinom de prostată.

După externare, când a revenit acasă, Ghiorghe se simțea bine și urina normal. El a respectat cu strictețe indicațiile medicului, revenind periodic la control. Toate acestea au făcut ca în prezent, la aproape cinci ani de la intervenție, bărbatul să se simtă foarte bine, să ducă o viață normală și să își poată desfășura activitățile de zi cu zi.

La Spitalul Clinic SANADOR sunt efectuate cu succes intervenții chirurgicale complexe pentru diferite afecțiuni urologice atât clasic, cua bord deschis, cât șiminim invaziv, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, în funcție de indicație. Procedurile sunt efectuate de o echipă medicală cu vastă experiență, într-un bloc operator foarte bine dotat, în deplină siguranță pentru pacienți, cu ajutorul unor echipamente d eultimă generație. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, de categoria I.