Principalul beneficiu al chirurgiei robotice este recuperarea mai rapidă a pacienților și, implicit, timpul redus de spitalizare, cu atât mai important în cazul pacienților care suferă și de alte afecțiuni.

Efectuarea unei operații robotice implică incizii de mici dimensiuni, cu pierderi de sânge reduse. Prin intermediul lor, sunt introduse în corpul pacientului instrumentele chirurgicale atașate brațelor robotului, manevrat de medicul chirurg prin intermediul unei console. În timpul intervenției, sistemul video de înaltă performanță al robotului chirurgical asigură medicului acces la o imagine 3D stabilă, mărită de până la 10 ori.

În plus, datorită instrumentelor manevrate robotic, chirurgul poate interveni în locuri greu accesibile prin alte tehnici chirurgicale, precum abdomen și pelvis. Medicul operează astfel cu precizie ridicată, iar riscul de complicații postoperatorii scade semnificativ. Mai mult, mișcările efectuate de chirurg sunt sigure și precise, pentru că robotul atenuează tremorul fiziologic natural al mâinii umane.

De asemenea, durerea resimțită postoperator este mult redusă. Tot datorită inciziilor de mici dimensiuni, cicatricile postoperatorii sunt mult mai mici și mai puțin vizibile. Dincolo de aceste aspecte, chirurgia robotică face posibile proceduri delicate și complexe, care ar fi putut fi dificile sau imposibile prin alte metode.

Pe de altă parte, chirurgia robotică poate să nu fie o opțiune potrivită pentru toți pacienții și pentru orice tip de intervenție. De aceea, este important ca atunci când medicul recomandă tratament chirurgical, pacientul să discute cu un chirurg specializat care sunt opțiunile în cazul său și să îi explice beneficiile și riscurile fiecărui tip de procedură.

Pacientele cu afecțiuni ginecologice, care au indicație pentru tratament chirurgical, pot opta pentru chirurgie robotică în ginecologie. Printre afecțiunile ginecologice care pot fi tratate cu succes prin chirurgie robotică se regăsesc cancerul de endometru, de col uterin, cancerul ovarian, tumorile uterine benigne sau maligne sau endometrioza.

De asemenea, prin chirurgie robotică în urologie pot fi tratate cu succes și afecțiuni precum cancerul de prostată, renal, de ureter, chisturi și tumori renale sau alte afecțiuni urologice oncologice.

Persoanele care au indicație pentru intervenție chirurgicală și vor să beneficieze de toate avantajele unei intervenții moderne minim invazive de chirurgie robotică se pot adresa cu încredere Spitalului Clinic SANADOR. Operațiile robotice sunt efectuate de medici chirurgi cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri, cu ajutorul sistemului chirurgical robotic da Vinci Xi, unul dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment în lume. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.