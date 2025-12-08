Cauzele scorului dezamăgitor obținut de Daniel Băluță vor fi analizate într-o ședință specială, pentru că există temeri că această situașie ar vulnerabiliza PSD în fața PNL.

Sursele politice citate de Realitatea Plus sugerează că partidul ar finscindat în două tabere: una care cere ieșirea din Coaliție, în care se regăsesc numeroși primari afectați de reformele lui Bolojan, și alta care susține rămânerea în Coaliție, cu eventuale concesii pe care le-ar putea face.