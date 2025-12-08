Ședință de urgență la PSD, după ce Anca Alexandrescu s-a clasat peste Daniel Băluță la alegerile pentru Primărie

Liderii social-democrați au recunoscut că rezultatul lui Băluță a fost neașteptat

Liderii PSD se vor reuni mâine într-o ședință pentru a analiza cauzele înfrângerii categorice suferite de Daniel Băluță, care, deși era considerat favorit, s-a clasat abia pe locul trei, fiind net depășit de Anca Alexandrescu. În contextul în care liberalii și-au impus candidatul la Primăria Generală, tot mai mulți social-democrați se tem că Ilie Bolojan va încerca să folosească acest argument pentru a negocia de pe poziții de forță noi măsuri de austeritate.

Cauzele scorului dezamăgitor obținut de Daniel Băluță vor fi analizate într-o ședință specială, pentru că există temeri că această situașie ar vulnerabiliza PSD în fața PNL.
 
Sursele politice citate de Realitatea Plus sugerează că partidul ar finscindat în două tabere: una care cere ieșirea din Coaliție, în care se regăsesc numeroși primari afectați de reformele lui Bolojan, și alta care susține rămânerea în Coaliție, cu eventuale concesii pe care le-ar putea face.
 
De altfel, în acest context, tot la ședința de miercuri, social-democrații trebuie să decidă dacă susțin reforma din administrație, inclusiv tăierile de salarii și concedierile cerute de Ilie Bolojan, pe care PSD a anunțat deja că nu le susține.

În plus, Sorin Grindeanu solicită eliminarea de urgență a taxei pe sere și respinge măsurile propuse de USR și PNL în programul de relansare economică.

 

 