Liderul AUR subliniază că realitatea a infirmat declarațiile ministrului: „S-a dovedit că nu răspândeam niciun fake news, s-a dovedit că spuneam adevărul”. În plus, spune Simion, tentativa ministrului de a muta responsabilitatea pe seama AUR este una lipsită de fundament: „Acum trei zile, aceeași doamnă ministru de 32 de ani, pe care o acuz de incompetență, a făcut o postare că pe filiera AUR vin iar niște fake news-uri. Nu există nicio lege adoptată, niciun ordin adoptat pe subiectul demolării de baraje. Doamna Ministru, ordinul 1743 din 23 iunie anul acesta, controlați-l”.

Simion o acuză pe Diana Buzoianu că ascunde adevărul și tratează cu superficialitate un subiect care afectează comunități întregi: „De asta vă zic că sunteți incompetenți și nu vârsta e problema, ci ordinele, legile și modalitatea în care voi spuneți populației că totul e bine. Păi dacă după ce ați răspândit aceste minciuni mai veniți și spuneți că nu e nicio problemă cu aceste baraje, voi vă așteptați ca românii să creadă după ce vă arătăm clar, negru pe alb ordinele, vă arătăm dovezile și oamenii suferă”.

”Doamna ministru, dumneavoastră nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. De vină nu sunt extremiștii, nu sunt rușii, așa cum ați încercat dumneavoastră să induceți mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență. N-aveți ce căuta acolo și mulți dintre dumneavoastră îmi dați dreptate”, a concluzionat George Simion.