Impactul i-a fost fatal, însă copiii au supraviețuit căderii și au fost transportați de urgență la spitale diferite.

Cum s-a produs tragedia?

Tragedia s-a produs la scurt timp după ora 9:00. Martorii au alertat imediat serviciile de intervenție, iar echipele medicale sosite la fața locului au confirmat decesul femeii, identificată neoficial drept Maria. Gemenii au fost găsiți în viață, dar grav răniți. Unul dintre ei a fost transferat la Spitalul Universitar „12 de Octubre”, iar celălalt la Spitalul Infantil Niño Jesús. Medicii au declarat că unul dintre copii se află într-o stare critică, existând temeri serioase pentru supraviețuirea sa.

Potrivit apropiaților, cu doar câteva ore înainte de tragedie, mama fusese văzută într-un magazin din apropiere cumpărând cadouri pentru cei mici. Familia se reunise cu o zi înainte pentru a celebra aniversarea celor doi copii.

Un reprezentant al serviciului de ambulanță din Madrid a precizat:

„A fost confirmat decesul unei femei care a căzut de la etajul al zecelea al unui imobil de pe strada Ricardo Ortiz. Cei doi copii de trei ani au fost transportați către două spitale. Poliția Națională a deschis o anchetă. La intervenție au participat și poliția locală, precum și echipe ale pompierilor.”

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind evoluția stării copiilor sau despre circumstanțele ce au dus la tragedie. Ancheta continuă.