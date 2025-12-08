Diana Buzoianu a fost chemată în Parlament să explice deciziile luate pe genunchi care au lăsat peste 120.000 de oameni fără apă. Rezista impusă de Nicușor Dan la Mediu, deși nu are competențe, nu și-a asumat vina, ci a încercat să o paseze altora făcând un circ fără precedent.

”În timp ce, însă, anumiți oameni munceau pentru a putea să fie dată apă în aceste localități, alții nu făceau decât să propage propagandă. Am văzut muntele de fake-news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinul.

A fost menționat, chiar aici în această ședință, că eu aș fi semnat ordinul să înceapă lucrările de la Paltinul și că mi s-ar fi atras atenția că nu se pot face aceste lucrări. Fals! O minciună de 2 lei, fals!”, a declarat Diana Buzoianu, în plenul Parlamentului.

În plenul Parlamentului, liderul suveraniștilor, George Simion, a acuzat-o pe Buzoianu de incompetență. Acesta îi transmite Dianei Buzoianu să verifice cu atenția documentele semnate, înainte să acuze Opoziția de propagandă.

”Doamna ministru, dumneavoastră nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. Aceeași doamnă ministru de 32 de ani, pe care o acuz de incompetență, a făcut o postare că pe filiera AUR vin iar fake-news-uri, ”nu există nicio lege adoptată, niciun ordin adoptat pe subiectul demolării de baraje”. Doamna ministru, Ordinul 1743 din 23 iunie anul acesta, controlați!”, a spus liderul suveranist.

Culmea, Diana Buzoianu vorbește despre fake news după ce românii au taxat-o dur pe rețelele de socializare. Mai exact, oamenii au publicat mai multe imagini tragi-comice cu ministra rezist generate cu inteligența artificială din momentul în care s-a dus pe ascuns la Barajul Paltinu, luând cu ea doar televiziunea de casă.

”Habar nu aveți la ce dată vorbiți, dar vă spun eu că poate puteți să vă uitați în calendar. Nu eu am semnat acest ordin, degeaba urlați că doar asta știți să faceți. Habar nu aveți să citiți un document. Ce vrea să facă AUR? Vreți să continue să fie folosite baraje care nu sunt sigure? Așa sunteți, habar nu aveți ce propuneți populației, habar nu aveți”, a mai spus rezista de la Mediu.

Scandalul făcut de Diana Buzoianu în Parlament are loc la mai mult de o săptămână de când românii stau fără apă potabilă. În loc să se ducă printre oameni sau să încerce să le rezolve problemele, habarnista de la Mediu refuză să demisioneze și face circ pentru a scăpa de acuzații.