România face un pas important către alinierea la standardele europene de sănătate a muncii. Un proiect legislativ, inițiat recent de senatori din grupurile POT și AUR și adoptat de Senat, propune completarea Art. 152 din Codul Muncii pentru a oferi sprijin real femeilor diagnosticate cu endometrioză.

O afecțiune cronică cu impact enorm

Endometrioza nu este doar o problemă medicală izolată, ci o boală cronică recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care afectează între 10% și 15% dintre femeile de vârstă fertilă. În România, sute de mii de paciente se confruntă lunar cu dureri pelvine atroce și oboseală cronică, simptome care duc frecvent la incapacitate temporară de muncă.

Shutterstock

Ce prevede noua lege?

Proiectul propune ca salariatele cu diagnostic confirmat de endometrioză să beneficieze, la cerere, de până la o zi liberă plătită în fiecare lună. Iată coordonatele principale ale măsurii. Ziua liberă se acordă în baza unei recomandări de la medicul specialist. Aceasta nu este dedusă din concediul de odihnă și este considerată vechime în muncă. Inițial, costul este suportat din fondul de salarii al angajatorului, urmând ca acesta să fie compensat parțial din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Combaterea vulnerabilității la locul de muncă

Până în prezent, legislația românească nu oferea un cadru de protecție pentru aceste paciente, forțându-le să aleagă între sănătate și locul de muncă. Lipsa unui mecanism de sprijin le expunea riscului de pierdere a veniturilor în zilele critice, transformând o suferință fizică într-o vulnerabilitate socială și economică.

România urmează, prin acest proiect, tendințele din alte state membre UE. În Spania și Portugalia, legislația este chiar mai permisivă, permițând până la trei zile consecutive de concediu plătit lunar pentru dureri menstruale severe, inclusiv pentru diagnostice de endometrioză sau adenomioză.

După votul favorabil din Senat, proiectul va merge pentru dezbatere și vot final în Camera Deputaților. Dacă va fi promulgat, Guvernul va avea sarcina de a aproba normele metodologice de compensare a angajatorilor.