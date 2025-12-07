UPDATE ORA 20:30

Până la ora 20.00, în Capitală au votat 567.733 de alegători, ceea ce reprezintă 31,48% din totalul celor înscriși pe liste.

Sectoarele 1, 4 și 6 depășesc pragul de 30% , situându-se în topul mobilizării

Sectoarele 3 și 5 rămân codașe, cu cele mai scăzute procente de participare

Datele arată o participare mai redusă față de scrutinurile anterioare:

36,06% la ora 20.00 în iunie 2024

34,87% la ora 20.00 în septembrie 2020

La nivel național, prezența la vot la ora 20.00 este de 30,66%, similară cu ritmul din Capitală.

UPDATE ORA 19:30 Prezența la vot în Capitală a trecut de 30%, în condițiile în care peste 550.000 de bucureșteni au ajuns la urne.

UPDATE ORA 19:00 Prezența la vot continuă să fie foarte slabe, în trei sectoare nu a ajuns încă la 30%, potrivit datelor BEC agregate de realitatea.net.

UPDATE ORA 18:00 Prezența la vot se apropie de 30%, cu excepția sectorului 3, unde abia a trecut de 20%, potrivit datelor BEC agregate de realitatea.net.

UPDATE 17:00

Prezența la urne în timp real, transmisă de AEP. 446.025 bucureșteni au votat, ceea ce reprezintă o medie la nivelul Capitalei de 24,73 % .

UPDATE 16:30 Prezența la urne în București a trecut de 20% în cinci dintre cele șase sectoare, potrivit datelor procesate de realitatea.net. Doar sectorul 3 nu a depășit încă acest prag.

UPDATE 16:00 Prezența la urne a depășit 21% la ora 16:00, potrivit datelor comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Un număr de 393.883 de alegători și-au exprimat opțiunea, atât pe listele permanente, cât și pe cele suplimentare.

Potrivit datelor AEP, până la ora 16.00 au votat 393.144 de alegători din București, ceea ce reprezintă 21,80 % din totalul celor înscriși pe liste. Sectoarele 3 și 5 au, în continuare, cea mai mică prezență, în timp ce în sectorul 6 mobilizarea este în creștere. Prezenţa la urne pe sectoare este următoarea: Sector 1 - 23,86%; Sector 2 - 22,23%; Sector 3 - 18,19%; Sector 4 - 23,52%; Sector 5 - 20,00%; Sector 6 - 25,03%. Comparativ, la alegerile locale din iunie 2024, prezența la aceeași oră era de 24,39%, iar în septembrie 2020, de 23,73%.

La alegerile locale din iunie 2024, prezența în București la ora 15.00 a fost de 22,09%. La alegerile locale din septembrie 2020, prezența în București la ora 15.00 a fost de 21,20%.

La nivel național, prezența la ora 15.00 este de 18,86%.

În 2024, prezența totală în București a fost de 41,31%, iar în 2020 a fost de 36,93%.

UPDATE 15:20 - Prezența la urne se apropie de 20%. 347.009 (19,24 %) de bucureșteni s-au prezentat la urne duminică, 7 decembrie, până la ora 15.00, pentru a alege viitorul primar general.

UPDATE 14:50 - Peste 340.000 de bucureșteni și-au exprimat deja dreptul la vot în Capitală. În procente, vorbim despre sub 19%. În continuare, cei mai mulți oameni au votat în sectoarele 6, 4 și 1, aici procentele fiind peste 20%. Sectorul 3 este coda, cu doar 15,64% prezență la urne.

UPDATE 14.00 - Au mai rămas 7 ore până la închiderea urnelor. Românii sunt așteptați, în continuare, să-și exercite dreptul de vot.

Chiar dacă peste 300.000 de bucureșteni au votat până la această oră, prezența la urne rămâne în continuare una scăzută. Ca și procente, vorbim despre puțin peste 17%.

UPDATE 13:00 - Prezența la vot este de 13,17%.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1 - 15,45%

Sectorul 2 - 14,13%

Sectorul 3 - 11,22%

Sectorul 4 - 14,73%

Sectorul 5 - 12,63%

Sectorul 6 - 16,05%

Cea mai mare prezență la vot se înregistrează, în continuare, în Sectorul 6 al Capitalei, urmat de sectoarele 2 și 4, iar cea mai mică în Sectorul 3.

Împărțirea pe vârstă

Împărțirea pe gen

UPDATE 12:20 - S-a depășit pragul de 11% prezență la vot.

UPDATE 12:00 - Daniel Băluță a ajuns la secția de votare împreună cu soția sa pentru a-și exercita dreptul la vot pentru Primăria Capitalei.

UPDATE 11:47 - Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1 - 9,90%

Sectorul 2 - 9,26%

Sectorul 3 - 7,26%

Sectorul 4 - 9,75%

Sectorul 5 - 8,31%

Sectorul 6 - 10,51%

În ceea ce privește prezența în Capitală, per ansamblu, este de 9,01%.

În funcție de gen, prezența la vot arată astfel: femei - 50,89%, bărbați - 49,1%.

În funcție de vârstă:

18-24 de ani - 2,94%

25-34 de ani - 6,53%

35-44% de ani - 14,25%

45-64 de ani - 39,60%

65+ ani - 36,64%

UPDATE 11:00 - Prezența la vot a ajuns la 6,92%. Peste 100.000 de oameni și-au exprimat deja votul. Oamenii vin să voteze, chiar dacă la această oră nu sunt înregistrate cozi.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1- 7,59%

Sectorul 2 - 7,14%

Sectorul 3 - 5,69%

Sectorul 4 - 7,65%

Sectorul 5 - 6,58%

Sectorul 6 - 8,25%

Sectorul 6 rămâne, în continuare, pe prima poziție, depășind Sectorul 1, care s-a aflat pe prima poziție în primele ore de la deschiderea votului.

UPDATE 10:30 - Prezența la vot se apropie de 5%.

UPDATE 10:00 - Fostul președinte Traian Băsescu și, totodată, fost primar general al Capitalei în perioada iunie 2000-decembrie 2004, a ajuns, duminică dimineață, la secția de votare. Băsescu este însoțit de soția sa, Maria Băsescu.

Prezența la vot în Capitală este de 4,05%. Prezența este mai scăzută față de anul trecut, atunci când, la ora 10.00, s-a înregistrat o prezență de 6,09%.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1 - 04,15%

Sectorul 2- 04,01%

Sectorul 3- 03,09%

Sectorul 4 - 04,08%

Sectorul 5 - 03,63%

Sectorul 6- 04,34%

UPDATE 9:58 - Cătălin Drulă a ajuns la secția de vot împreună cu familia unde va vota pentru Primăria Capitalei.

UPDATE 9:36 - Luptă crâncenă pentru Primăria Capitalei. Cifrele se modifică de la o oră la alta. Ultimii doi candidați, locurile 3 și 4 sunt la distanță foarte mică unul față de celălalt, dar la distanță de locurile 2 și 3.

Au trecut 2 ore și 38 de minute de la deschiderea urnelor. Prezența la vot se apropie de 3 procente. În prezent este de 2,84%.

UPDATE 9:10 - Anca Alexandrescu, candidata Alianței „Dreptate pentru București” (susținută de AUR) la Primăria Generală a Capitalei, a votat duminică la alegerile locale parțiale și a transmis un mesaj emoționant de încredere și unitate pentru bucureșteni.

UPDATE 9:11- Președintele Nicușor Dan a ajuns la secția de vot din Capitală. Acesta este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

UPDATE 9.03 - Ciprian Ciucu, unul dintre candidații pentru funcția de primar al Capitalei, a ajuns duminică dimineață la secția de vot, unde și-a exercitat dreptul de a alege. Peste 36.000 de bucureșteni s-au prezentat la urne. Prezența la vot a depășit pragul de 2%.

UPDATE 9:00 - Prezența la vot este de 1,91%.

UPDATE 8:51- S-a depășit pragul de 30.000 de votanți și ne apropiem de o prezență la vot de două procente.

Prezența la vot pe sectoare:

SECTORUL 1 - 1,78%

SECTORUL 2 -1,76%

SECTORUL 3 -1,33%

SECTORUL 4 - 1,76%

SECTORUL 5 - 1,59%

SECTORUL 6 - 1,80%

Sectorul 6 conduce, depășind Sectorul 1.

UPDATE 8:38 - Peste 25.000 de bucureșteni au votat deja.

UPDATE 8:30 - Fruntași în ceea ce privește prezența la vot sunt bucureștenii din Sectorul 1 - 1,36%.

SECTORUL 2 - 1,35%

SECTORUL 3 - 1,03%

SECTORUL 4 - 1,33%

SECTORUL 5 - 1,22%

SECTORUL 6 - 1,35%

În total, 1,25 de prezențe - prezența la vot în Capitală. În ceea ce privește prezența la vot în funcție de gen, până la această oră la urne s-au prezentat mai mulți sunt bărbați decât femei. Vorbim despre 50,28 de procente comparativ cu 49,72 de procente.

În funcție de vârstă:

18-24 de ani - 4,84%

25-34 de ani - 7,51%

35-44% de ani - 14,08%

45-64 de ani - 43%

65+ ani - 30,55%

UPDATE 8:18 - Aproape 20.000 de bucureșteni.

Sectorul 1 este în continuare fruntaș, în vreme ce sectorul 3 este codaș. Cele mai multe secții de vot se află în sectoarele 3 și 6.

UPDATE 8:11 - S-a depășit pragul de 1% prezență la vot în Capitală. Până la această oră au votat 18.493 de oameni.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1- 1,13%

Sectorul 2- 1,09%

Sectorul 3- 0,87%

Sectorul 4 - 1,11%

Sectorul 5 - 1%

Sectorul 6 - 1,13%

UPDATE 8:06 - Peste 17.000 de bucureșteni și-au exercitat dreptul de vot.

UPDATE 8.00 - Peste 16.000 de bucureșteni au votat deja.

UPDATE 7:54 - Am depășit 14.000 de votanți în Capitală și ne apropiem de 1% prezență la vot.

UPDATE 7:47 - Cifrele sunt în dinamică.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1- 0,79%

Sectorul 2- 0,71%

Sectorul 3 - 0,58%

Sectorul 4 - 0,73%

Sectorul 5 - 0,62%

Sectorul 6- 0,73%

În ceea ce privește Capitala, per ansamblu, 0,68 de bucureșetni și-au exprimat prezența la vot.

UPDATE 7:38 - 11.1504 de persoane s-au prezentat la vot în Capitală.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1 - 75%.

Sectorul 2 - 0,66%

Sectorul 3 -055%

Sectorul 4 - 0,69%

Sectorul 5 - 0,57%

Sectorul 6 - 0,68%

Media de vârstă este între 45 și 54 de ani, aproape 44% dintre bucureștenii care au votat până acum.

UPDATE 7:35 - Urnele deschise de 34 de minute și ne apropiem de 11.000 de votanți în Capitală. Peste 1,8 milioane de bucureșteni vor vota astăzi. Peste 1289 de secții de votare. La aceste alegeri pot vota doar cei care au buletinul în București. Votul poate fi exercitat DOAR la secția unde este arondată adresa de domiciliu sau de reședință.

UPDATE 7:30 - Au votat deja peste 10.000 de bucureșteni.

UPDATE 7:20 - Urnele s-au deschis de 19, iar aproape 8500 de persoane s-au prezentat la vot.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1 - 0,50%

Sectorul 2 - 0,41%

Sectorul 3 - 0,37

Sectorul 4 - 0,45%

Sectorul 5 - 0,34%

Sectorul 6 - 0,43%

Conform datelor, cei mai mulți bucureșteni care s-au mobilizat sunt din Sectorul 1. Media de vârstă este de 45-54 de ani. Peste 44%. În cea mai mare parte sunt femei - peste 50%. Cifrele se schimbă însă de la minut la minut și asta deoarece oamenii continuă să vină la vot în număr impresionant încă de la primele ore ale dimineții.

UPDATE 7:15 - Mobilizare impresionantă la urne. Peste 5000 de bucureșteni au votat deja până la această oră.

UPDATE 7:07 - Peste 3.200 de bucureșteni au votat deja duminică dimineață.

UPDATE - Urnele de vot s-au deschis în Capitală. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi - Vlad Gheorghe şi Orlando Teodorovici - şi-au anunţat apoi retragerea, unul în favoarea candidatuui liberal Ciprian Ciucu, iar celălalt în favoarea social-denocratului Daniel Băluţă.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi şase independenţi.

Prima poziţie de pe buletinele de vot este ocupată de Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta - Alianţa electorală,„Dreptate pentru Bucureşti" dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat; Băluţă Daniel - Partidul Social Democrat. Lazăr Rareş - Partidul România în Acţiune, Gheorghe Vlad-Dan - candidat independent, Negrotă Angela - candidat independent, Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate, Creţu Oana - Partidul Social Democrat Unit, Macovei Gheorghe - Partidul România Mare, Florea Liviu-Gheorghe - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache, Lasca Mihai-Ioan - Patrioţii Poporului Român, Teodorovici Eugen-Orlando - candidat independent, Neţoiu Gheorghe - candidat independent, Trifu Dănut-Angelo - candidat independent, Filip Constantin-Titian - candidat independent.

Tot duminică, au loc alegeri pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană. Opt candidaţi îşi dispută postul: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

Se defăşoară alegeri pentru primari şi în 12 localităţi, din 10 judeţe: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Au fost necesare noi alegeri după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze.