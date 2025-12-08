Episodul a fost relatat chiar de omul de afaceri, la un opost TV, în stilul caracteristic.

„Pe urmă mai este și Vișan (Gelu Vișan – n. red.), care a venit la mine, plângea acum 7 ani, să-i dau niște bani, că-i execută casa de la Craiova, apartamentul, unde stau maică-sa și taică-su. I-am scos apartamentul de la bancă, i-am dat și 8.000 de euro, nici pe aceia 8.000 nu mi i-a adus… Mi-a venit și poprire pe cont, pentru că nu plătea nici impozitul la casă… !”.

Gelu Vișan a confirmat și el episodul, chiar la Realitatea Plus.