Piața rezidențială din România traversează o perioadă de efervescență, cu o creștere medie națională de 14% a prețurilor în ultimul an. Însă marea surpriză a anului 2025 nu vine din centrele tradiționale, ci din Craiova, orașul care a înregistrat o explozie record de 21% a prețurilor, propulsându-se pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe orașe din țară.

Orașul care a devenit polul emergent al investițiilor

Cu un preț mediu de 2.095 euro/mp util, Craiova a ajuns să sufle în ceafa Capitalei. Experții imobiliari, precum Daniel Crainic (Imobiliare.ro), văd în orașul din Bănie un „pol emergent”, o destinație care oferă stabilitate și un interes de investiție tot mai ridicat, similar cu modelele de succes din Sibiu sau Oradea.

București: Contrastul dintre Ferentari și Aviatorilor

Capitala ocupă locul secund în topul scumpirilor, cu un avans de 17%, ajungând la o medie de 2.178 euro/mp util. Totuși, Bucureștiul rămâne orașul contrastelor extreme:

Aviatorilor: Cel mai scump cartier, atingând pragul de 5.000 euro/mp.

Ferentari: Polul accesibilității, unde prețurile rămân sub 1.100 euro/mp.

Cluj-Napoca: Liderul absolut al prețurilor exorbitante

În ciuda unui ritm de creștere mai temperat de 11%, Clujul își păstrează coroana de „cel mai scump oraș din România”. Cumpărătorii de aici plătesc un preț mediu amețitor de 3.207 euro/mp util, fiind singurul oraș care depășește constant borna de 3.000 de euro.

Clasamentul scumpirilor la nivel național

Oraș Creștere (%) Preț mediu (euro/mp util) Craiova + 21% 2.095 București + 17% 2.178 Ploiești + 14% 1.333 Constanța + 13% 1.930 Iași / Timișoara + 12% ~1.870 Cluj / Sibiu + 11% 3.207 / 1.927 Brașov / Oradea + 10% 2.223 / 1.800

Orașele medii devin motoare de creștere pe piața imobiliară

Brașovul rămâne o destinație de elită, cu o medie de 2.223 euro/mp, însă segmentul locuințelor noi depășește pragul de 2.600 euro/mp. În același timp, orașe precum Timișoara și Iași mențin un avans constant, consolidând prețurile în jurul valorii de 1.900 euro/mp.

Anul 2025 marchează momentul în care orașele medii precum Craiova, Oradea sau Sibiu, nu mai sunt doar alternative ieftine, ci devin motoare principale de creștere, oferind randamente atractive pentru investitori și reflectând o descentralizare economică tot mai vizibilă a României.