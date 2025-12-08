Banii, aferenți lunii noiembrie 2025, vor ajunge la beneficiari începând cu data de 12 decembrie.

Alocații, indemnizații și stimulente

Cele mai așteptate sume, respectiv alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, vor fi virate în avans conform următorului program:

Pe card bancar: Sumele vor fi disponibile în conturi pe data de 12 decembrie 2025 .

Prin mandat poștal: Banii vor fi livrați la domiciliu în intervalul 18 – 24 decembrie 2025.

Venitul minim de incluziune și alocații speciale

Pentru beneficiarii de Venit Minim de Incluziune, alocații de plasament sau indemnizații de hrană (TBC/HIV), calendarul este adaptat pentru a acoperi perioada de până la Ajunul Crăciunului:

Plata pe card: Viramentele se vor face pe 19 decembrie 2025 .

Plata prin mandat poștal: Distribuția se va finaliza cel târziu până la data de 24 decembrie 2025.

Când primești banii în funcție de metodă

Categoria de beneficii Virament Card Mandat Poștal Alocații / Indemnizații creștere copil 12 Decembrie 18 - 24 Decembrie Persoane cu dizabilități 12 Decembrie 18 - 24 Decembrie VMI / Plasament / Hrană specială 19 Decembrie Până la 24 Decembrie

ANPIS precizează că aceste termene sunt stabilite special pentru luna decembrie, astfel încât toți cetățenii să poată dispune de fonduri înainte de Sărbători. Procesul de plată implică colaborarea între agențiile teritoriale (AJPIS) și partenerii bancari sau Poșta Română.

Calendar de Plată (Estimativ)