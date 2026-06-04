Intervenție dificilă în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, unul în stare critică, au fost recuperați de salvamontiști

Sursă: Realitatea.Net

Doi cetățeni ucraineni care au traversat granița în România prin Munții Maramureșului au fost salvați de echipele Salvamont și ale Poliției de Frontieră, unul dintre ei aflându-se în stare gravă, a anunțat joi Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș.

”Primul cetățean recuperat are 28 de ani și se afla în sectorul de graniță Vârfului Polonica la aproape 1.700 de metri altitudine. În momentul care am ajuns la el era complet epuizat fizic, dezorientat după zilele petrecute în munte. Salvamontiștii i-au efectuat evaluarea medicală, iar după ce s-a constatat că nu necesită spitalizare, acesta a fost preluat de autorități pentru procedurile legale de frontieră”, a declarat Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș.

Potrivit lui, al doilea cetățean ucrainean, descoperit de proprietarii unei stâne de oi într-un pârâu, se afla într-o stare critică și a fost evacuat cu elicopterul SMURD.

”A doua intervenție a fost mai complicată deoarece victima în vârstă de 25 de ani a fost abandonată într-un pârâu și găsită de ciobanii unei stâne. Aceștia au alertat autoritățile despre situație. Victima fusese abandonată de grupul său într-un pârâu. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș i-a acordat primele îngrijiri, însă, din cauza deteriorării rapide a stării de sănătate, a fost solicitat sprijin aerian”, a mai spus Dan Benga.

Tânărul a fost stabilizat, preluat pe cale aeriană și transportat direct la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Baia Mare pentru tratament de specialitate.

De asemenea, șeful Salvamont Maramureș a adăugat că elicopterul SMURD a fost asigurat de Punctul de Operare Aeromedical (POA) din orașul Jibou, județul Sălaj.