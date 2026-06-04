Mihai Jurca apară contractul de 196 de milioane de euro: „DIGI are cea mai extinsă infrastructură din țară!”

Sursă: Realitatea PLUS

Mihai Jurca, responsabil pentru coordonarea programului SAFE, dar și șeful Cancelariei premierului demis Bolojan, a declarat că alegerea companiei Digi nu a fost făcută de Guvern, ci de Serviciul Român de Informații. Contractul pentru dezvoltarea unei platforme de inteligență artificială destinată securității cibernetice nu face parte din programul european SAFE și are o valoare de 196 de milioane de euro, a transmis oficialul.

Proiectul A.I de 196 de milioane, în centrul discuțiilor

Jurca a declarat că Digi deține și cea mai extinsă infrastructură de telecomunicații și date din țară și că proiectul atinge o localizare de 100%, atât din punct de vedere al implementării, cât și al utilizării fondurilor. Mihai Jurca spune că principalul criteriu a fost ca investiția să rămână în România.

Declarațiile vin în contextul controverselor generate de contractul pentru dezvoltarea unei platforme de inteligență artificială destinată securității cibernetice. Proiectul în valoare de 196 de milioane de euro va fi implementat etapizat în următorii patru ani.

De asemenea, fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, a declarat, în exclusivitate în emisiunea Culisele Statului Paralel, despre programul care va prelucra informații și va crea baze de date cu ajutorul inteligenței artificiale.

La solicitarea Realitatea Plus, Executivul a transmis prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu că - selecția prin acest program a fost făcută de SRI. „Selecția nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului. O reacție am primit și de la Digi România care ne-a spus, citez: „DIGI a îndeplinit cerințele aplicabile în procesul de achiziție publică.” În schimb, SRI nu ne-a răspuns până acum pentru un punct de vedere.