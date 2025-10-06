În urmă cu câteva luni, Mihai Jurca a declarat că a primit de la RA-APPS o locuință cu doar două camere. Însă, la scurt timp, a fost făcut public documentul oficial care arăta că fostul city manager al orașului Oradea stătea într-un apartament de 4 camere situat la parterul unei vile din nordul Capitalei.

Întrebat de acest document, șeful Cancelariei a declarat că el doar a cerut un apartament în apropierea Guvernului și a acceptat ce i s-a oferit, chiar dacă ar putea locui și într-un imobil mai mic.

Șeful Cancelariei lui Bolojan a aprobat achiziția a 17 mașini în plină austeritate. Însă, când i s-au cerut explicații, acesta s-a răstit la jurnaliști și a refuzat să le răspundă.

Reporter: 17 mașini (cumpărate în leasing, deși legea interzice acest lucru - n.r.) ...

Mihai Jurcă: Am o rugăminte: am dat un comunicat de presă.

Reporter: Ne puteți explică doar?

Mihai Jurcă: Va rog, nu agresați oamenii.

Reporter: Ne puteți explică ceva din acest comunicat?

Mihai Jurcă: Nu va dau niște declarații de presă. Am dat un comunicat de presă

Reporter: 17 mașini în anul austerității. Vise pare corect față de oameni?

Mihai Jurcă: Am dat un comunicat de presă...

Un alt motiv pentru care sindicaliștii cer demisia lui Mihai Jurca este faptul că acesta a cerut numele angajaților din Guvern care au protestat.



Reporter: Problema presiunilor cu numele respective?

Mihai Jurca: Un angaja - legea spune - are dreptul sa protesteze si, in acelasi timp, legea spune ca pe durata protestului nu poate fi pontat.



Cu toate astea, tupeul apropiatului lui Bolojan nu se oprește aici. Mihai Jurca a mărturisit că se bucură la rândul lui de șofer și protecțe SPP.



"E populism ca un ministru sa-si conduca masina. Eu avand randul de ministru beneficiez de masina si sofer de la SPP. Daca va fi cazul, voi conduce, imi face placere sa o fac, cu atat mai mult cu cat e o masina produsa in Romania", a declarat Jurca.



Nu în ultimul rând, sindicaliștii au transmis: "când aduci la vârful Guvernului personaje precum Mihai Jurca și Dragoș Anastasiu, nu mai e administrație. Este o batjocură administrativă cu pretenții de reformă."